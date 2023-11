Pacífico y Sportiva irán a una final extra para conocer al campeón del Clausura

Este domingo se disputaron las semifinales de la Copa de Oro del Torneo Clausura de

Damas la Asociación Bahiense de Hockey.

En Monte Hermoso, Pacífico “A” dio al golpe al vencer al local por 3 a 0; y S. Sportiva

“A” superó por shoot out de visitante a Universitario “A”.

Así, los ganadores jugarán la final de los play off (es ida y vuelta), y el vencedor de la

serie se enfrentará en la final extra a las montehermoseñas (ganadoras de la etapa

regular), para definir al campeón del certamen.

Resultados – Semifinales

Atl. Monte Hermoso 0 – Pacífico “A” 3 (Yuliana Vallejos x2 y Florencia Donati)

Universitario “A” 2 (Agustina Lértora y Martina Estevez) – S. Sportiva “A” 2 (Martina

Sánchez y Pilar Elorriaga). Shoot out: victoria de S. Sportiva 4-2

Triangular 5º- 6º- 7º – Fecha 1:

El Nacional “A” 2 (Camila Segovia y Maria Paz Aispuro) – Villa Mitre 2 (Martina Lopez

y Katherine Laher). Shoot out: victoria de El Nacional 2-0.

-Final de play off – ida (lunes 20/11): Pacìfico “A” vs S. Sportiva “A”.

-Triangular 5º- 6º- 7º – Fecha 2:

COPA DE PLATA Y COPA DE BRONCE

En Copa de Plata y Copa de Bronce se disputó la última fecha de la etapa regular,

finalizando primeros Tiro Federal y Universitario “C”, respectivamente, por lo que

tendrán localía en los play off y un lugar en la final extra, en caso de quedar eliminados

en los cruces.

Resultados fecha 15:

Copa de Plata

Universitario “B” 1 (Camila Reyes) – Argentino 2 (Fernanda Iglesias y Sara Fernandez)

S. Sportiva “B” 2 (Aldana Harris y Morena Mastrovalerio) – Tiro Federal 3 (Victoria

Walter x2 y Valentina Artacoz)

El Nacional “B” 1 (Rocio Luciani) Puerto Belgrano “A” 1 (Sofía Presti). Punto bonus

para Puerto Belgrano, victoria 2-1 en shoot out.

Posiciones:

1º: Tiro Federal 38 pts

2º: Argentino 26

3º: El Nacional “B” 25

4º: Puerto Belgrano “A” 21

5º: S. Sportiva “B” 16

6º: Universitario “B” 6

-Semifinales: Tiro Federal vs Puerto Belgrano “A”; Argentino vs El Nacional “B”

-5º – 6º ida: Universitario “B” vs S. Sportiva “B”

Copa de Bronce

Sporting 1 (Julia Zandonadi) – Pacífico “B” 2 (Ivana Spinoso y Bárbara Pezzella)

Union 0 – Universitario “C” 3 (Julieta Sánchez, Camila Urruti y Giuliana Liporace)

Puerto Belgrano “B” 1 (Jazmin Cappa) – Palihue 5 (Milagros Salas x2, Priscila Oliva,

Antonella Puntilla y Zoe Alvarez)

Posiciones:

1º: Universitario “C” 40 pts

2º: Pacífico “B” 38

3º: Palihue 24

4º: Sporting 19

5º: Unión 10

6º: Puerto Belgrano “B” 4

-Semifinales: Universitario “C” vs Sporting; Pacífico “B” vs Palihue

-5º – 6º ida: Puerto Belgrano “B” vs Unión

Fuente: ABH