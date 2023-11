Golpiza brutal por defender a una mujer: “Lo podrían haber matado”

Abel Albarracín, de 39 años, intenta recuperarse en el Matera tras haber sufrido un brutal ataque en la vía pública, el pasado fin de semana. Fue luego de que un sujeto, hoy detenido, lo golpeara con un casco en la cabeza.

Cabe recordar que Albarracín quiso ayudar a una mujer que era víctima de violencia de género por parte de su ex pareja, llamado Leandro Maximiliano Villagrán, quien lo mandó al hospital en muy grave estado.

Esta mañana, el móvil de La Brújula 24 dialogó con María Paz, esposa del herido. “Él tiene personalidad servicial y no esperaba otra cosa. Pero lamentablemente pagó una consecuencia tremenda”.

“No perdió nunca la consciencia, le pegaron muy cerca del oído. Mientras estaba en la guardia no paraba de hablar, quería contar lo que había pasado”, comentó.

Y profundizó en el relato de Abel. “Explicaba que estaba volviendo, escuchó pedidos de ayuda y se bajó de la moto. Su primer instinto fue revolearle el casco al tipo para que dejara de pegarle a la chica. En eso pararon dos personas y el tipo les empieza a pegar a esas personas en el auto. Él se vuelve a la moto y cuando llama al 911 arriba, la estaba arrancando y el otro viene de atrás con su propio casco y le pega. Ahí Abel se cae y golpea contra el pavimento”.

“Obviamente es todo muy reservado, lo que puedo decir es que las primeras 24 horas las pasó favorablemente, no generó ningún coágulo nuevo, no tuvo vómitos y eso es bueno. Aunque ahora hay que seguir esperando, con cautela, porque no pasaron 72 horas”, añadió.

Y cerró: “Tranquilamente podría haberlo matado, yo no soy quién para pedir, pero debería ser algo más grave la carátula que solo lesiones”.