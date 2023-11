Comenzó el rodaje de la serie sobre Cris Miró con Soy Rada en el elenco

Basada en el libro “Cris Miró. Vivir y morir en un país de machos”, del periodista Carlos Sanzol , comenzó el rodaje de la serie “Cris Miró (Ella)”, que contará la vida de la primera mujer trans argentina en protagonizar un espectáculo de revistas como vedette, rol que hasta ese entonces, en los años noventa, era exclusivo de la mujer cis género.

Producida y desarrollada por EO Media y Nativa Contenidos, se estrenará en exclusiva en TNT y en el On Demand de Flow, la serie está dirigida por Martín Vatenberg y Javier Van de Couter, y Mina Serrano es la actriz que interpretará a Cris Miró. Además contará con las actuaciones del bahiense Agustín “Soy Rada” Aristarán, Katja Alemann, César Bordón, Vico D´Alessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Manu Fanego, Campi, y Adabel Guerrero, informaron las plataformas a cargo de la serie.

El proyecto está basado en el libro editado por Milena Caserola en 2017. En esas páginas, Sanzol señala que la primera persona transgénero que se hizo famosa en la Argentina “fue un símbolo de los noventa” porque por esos días nuestro país “era una nación que, como Cris, trataba de buscar su identidad en un espejo que distorsionaba”.

En declaraciones a Télam apenas publicado el libro, el periodista resaltaba que “por no entrar dentro de lo socialmente conocido, Cris sufrió”. “Ahora, pienso que otro hubiese sido su final, si ella hubiese vivido en esta época de mayor aceptación y comprensión y de reconocimientos de derechos para las personas trans. Por eso, este libro está dedicado a aquellos que aún no comprenden”, destacaba.

Acerca del proceso de trabajo del texto, Sanzol contaba que había empezado a preproducirlo en agosto de 2010 y lo terminó en octubre de 2016. “Al mes de empezar, tuve la primera entrevista con el hermano de Cris, Esteban Virguez. Él me fue conectando con algunas amigas de ella. Y así pude ir armando su red social. Pero había un entrevistado muy próximo a Cris, su último asistente, que hoy se llama Jorgelina Belardo, que me llevó cerca de dos años encontrar. Más allá de la dificultad para hallar a algunos entrevistados, lo que me más me llamó la atención es que todos necesitaban hablar, contar la vida de Cris y, sobre todo, su muerte. Muchos tenían – creo que aún las tienen- ciertas heridas abiertas. Su muerte fue rápida y sorpresiva para todos. A veces, durante las entrevistas, había mucho dolor. En su último tiempo, Cris sufrió mucho”, remarcaba.

El autor consideraba que para los consultados “dar testimonio en el libro les sirvió para cerrar algunas heridas y romper el silencio. La historia de Cris estaba invadida de silencios porque, en esa época, había muchos tabúes, como, por ejemplo, el HIV, que terminaba por estigmatizar a los que vivían con el virus”.

“Cris Miró (Ella)” constará de 8 capítulos y abordará el proceso de construcción de identidad de este ícono pop que logró darle visibilidad a un colectivo y abrió el camino para muchas personas trans.

A lo largo de la serie se recorrerá su vida y trayectoria hasta el momento en que “un diagnóstico estigmatizante sobre su salud sacude sus planes y la convence de tejer un pacto trágico consigo misma: maquillar su agonía para morir tan bella como vivió”, señalan los productores.

Fuente: LB24 / Télam.