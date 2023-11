Raúl Lavié contó la historia del día que “descubrió” a Abel Pintos

En el vasto repertorio de anécdotas de Raúl Lavié, una destaca: el día que se topó con el talento crudo de Abel Pintos. Aunque la leyenda sugiere que Lavié “descubrió” a Pintos, él mismo aclara que simplemente proporcionó la plataforma adecuada. En una charla vibrante en Podemos Hablar, Lavié rememora el momento clave.

“Yo no le di la oportunidad. Yo lo único que hice fue traer un demo y encontrar a ‘la’ persona”, advirtió Lavié.

“Fui a actuar a Ingeniero White, al teatro de la Sociedad Italiana. El padre de Abel atendía ese restaurante. La mamá de Abel le pide al propio Abel que vaya con su padre, así me conocía. De pronto se acerca y me dice ‘Señor, señor… Yo me llamo Abel, canto y tenía un demo…”, recordó. “Le dije que me lo dé. Y cuando lo escucho fue realmente impactante: era un chico de 14 años cantando de esa manera…”, reveló.

“Le dije que no le prometía nada pero que veía qué podía hacer”, siguió. “Llego a Buenos Aires, veo a un productor y le digo ‘Te traigo a un chico que no te podés perder, quiero que lo escuches. Vamos a juntarnos en la semana’. Llega el día, se lo hago escuchar y comenzó la historia de este chico”, contó en detalle el artista.



Con información de Telefe