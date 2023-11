Riquelme: “Seguimos siendo un club de fútbol o usado para hacer política”

Pasada la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, Boca se divide en dos. El plantel tiene como meta clasificarse a la próxima edición del máximo torneo a nivel continental y de eso se habla en “Boca Predio”. En “Boca Brandsen”, donde se cocinan las decisiones institucionales del club, la cabeza está puesta en las elecciones, confirmadas para el próximo 2 de diciembre. En plan electoral, Juan Román Riquelme dio una entrevista radial y sentenció: “Van a ser elecciones simples: querés seguir siendo un club de fútbol o querés que usen el club para hacer política”.

El ex número 10 de Boca y uno de los mayores ídolos en la historia del club habló con Jorge Rial en Radio 10. Siempre con la cabeza puesta en los comicios, Riquelme tiró la pelota afuera y no definió quién será el candidato a presidente de su agrupación. En los pasillos de la Bombonera se habla de Ricardo Rosica, actual secretario general. El Torero, sin embargo, tiró uno de sus tradicionales amagues: “Hasta el martes a la noche tenemos tiempo de dar la lista”, se excusó.

“Nuestro club está de maravilla… A mí no me interesa que me lo reconozcan, me interesa que los hinchas lo sepan. Por eso repito, nadie tiene tanto poder en este país, somos todas personas. Hay que respetar a todo el mundo. Yo estoy en un club, me lo das con deuda y después de cuatro años ponemos el balance para que todos los vean y da a favor… Somos un club de fútbol. Somos los que más ganamos, llegamos a la final de la Copa, ahora tenemos otra semifinal”, enumeró el actual vice y máximo responsable del fútbol de Boca.

El ex número 10 cargó contra la gestión que lo precedió, de conocido vínculo con Macri. “Nos dieron un club con deuda. Tuvimos un año y medio de pandemia y en las cuatro copas Libertadores no cobramos adicionales para cuidar el bolsillo del socio. Trajimos a Sergio Romero, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Miguel Merentiel, Edinson Cavani. Hicimos que debuten 34 juveniles. Y tenemos un superávit de 28 millones de dólares. Algo bien habremos hecho las cosas”, reafirmó.

“Para ensuciar elecciones, ellos lo hacen perfecto. Hace 4 años estoy en el club, casi nunca tuve vacaciones. Mis amigos me dicen que estoy loco, yo les digo que estoy en el mejor lugar del mundo, es mi obligación. Yo no me meto en lo que hagan los demás. Yo hago lo que corresponde.”, agregó Román.

