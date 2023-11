Con sorpresas: la Selección dio la lista para enfrentar a Uruguay y Brasil

No hay dudas de que a la Selección Argentina se le viene la mejor doble fecha de las Eliminatorias: el próximo jueves recibirá a Uruguay en La Bombonera y, cinco días después, visitará a Brasil en el Maracaná. En la antesala del primer clásico, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados con sorpresas y regresos importantes.

A primera vista, los hinchas albicelestes notaron que hay dos jugadores que no habían sido parte de este proceso de la Scaloneta: Pablo Maffeo y Francisco Ortega. El primer nombre, para muchos desconocido, es un lateral derecho español, de madre argentina, que viene siendo observado hace ya tiempo por el DT y su staff en Mallorca.

En las últimas horas, su citación pareció desvanecerse debido a un problema burocrático, pero finalmente llegaron los papeles para resolver el cambio de federación y el nacido en Cataluña se sumará el lunes al predio de AFA en Ezeiza.

Lo hará junto a Ortega, exmarcador de punta izquierda de Vélez que actualmente es titular en Olympiakos de Grecia. A sus 24 años, Pancho recibió su primer llamado para representar a la Mayor, aunque ya había defendido la camiseta nacional en la Sub-20 y Sub-23.

Scaloni apostó por ambos futbolistas teniendo en cuenta que el costado de la defensa es el sector que más diezmado por las lesiones: Juan Foyth quedó relegado debido a que arrastraron dolencias musculares y no vienen sumando minutos en sus equipos. Marcos Acuña, por su parte, no está al 100% de sus condiciones pero igualmente viajará al país. Mientras tanto, en esta oportunidad Alejandro Garnacho, del Manchester United, no fue citado.

En tanto, Ángel Di María y Paulo Dybala, ausentes en la última doble jornada de este camino hacia el Mundial 2026, dejaron atrás sus complicaciones físicas y vuelven a ser parte de la convocatoria.

El resto de la lista se mantendrá como el mes pasado -salvo que no estarán los convocados a la Sub-23 como venía ocurriendo-: con Lionel Messi a la cabeza, Walter Benítez como tercer arquero, Lucas Martínez Quarta como opción para el fondo y Lucas Ocampos para el ataque.

Fuente: TyC Sports