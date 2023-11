“Los libertarios prometen un paraíso cruzando el desierto sin cantimplora”

Axel Kicillof dialogó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y analizó lo que está en juego en las elecciones que se van a celebrar el próximo 19 de noviembre, el mano a mano por la presidencia entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

“Entiendo que la definición de campaña del miedo la podríamos remitir al año 2015, cuando ganó Macri, donde él decía que iba a subir las jubilaciones y yo como candidato mencionaba lo contrario. Decía que en su gobierno nadie iba a pagar el impuesto a las Ganancias mientras ellos bailaban con música de Gilda y globos de colores”, resaltó el gobernador.

Luego, el reelecto mandatario bonaerense señaló: “Nunca dudé que durante su presidencia iba a devaluar, que iba a abrir importaciones, típico de la derecha, con endeudamiento y fuga de capitales. Finalmente tuvimos razón, nosotros acusamos a Macri de mentir y pasó lo que dijimos. En este caso no es campaña del miedo, en 2015 la hice, pero tuvimos razón. Junto con Vidal ajustaron y quitaron derechos”.

“En este caso no es campaña del miedo porque de lo que se trata es contarle a la sociedad, muchos votantes de Milei, lo que él dice que va a hacer. Habla de que no va a haber más obra pública, repitió que va a hacer un ajuste feroz en educación y salud, que va a quitar la coparticipación. A los que me contradijeron les quiero pedir que miren la plataforma de La Libertad Avanza y las plataformas de su candidato. Ni hablar de la venta de órganos y la libre venta de armas. Por eso no es campaña del miedo”, justificó Kicillof.

En su charla de una hora con el periodista Germán Sasso, anticipó que “el plan del FMI es ajuste, achicar educación y salud. Nosotros no inventamos lo de los vouchers. Da miedo la campaña de los libertarios, temor porque las grandes obras no se van a poder hacer. Son mentirosos e ignorantes, no saben lo que están proponiendo. Repetimos lo que ellos dicen, eso no es hacer campaña del miedo. Uno lo pone sobre la mesa para que se pueda debatir y llamar la atención. Los libertarios más fracasados no pueden ser, ya se hizo más de 20 veces”.

“Milei viene de ser influencer, de las redes sociales, gritando e insultando con una campera de cuero. Su política económica se aplicó mil veces y siempre con el mismo discurso. Cada vez que se aplicó el plan que propone el candidato pasó lo mismo que con Martínez de Hoz, Cavallo y Macri. Vienen a sincerar las variables y hacen un tarifazo. Prometen un paraíso atravesando un desierto sin cantimplora”, aseveró, con una descriptiva comparación.

Y despotricó: “Así es muy difícil dar una discusión, si uno mete la boleta de Milei, que nadie diga que no les avisaron que habrá un tarifazo, pérdidas de derecho, que están en riesgo los aguinaldo y las jubilaciones. Como gobernador electo voy a luchar contra eso. Milei solo conoce la Capital Federal, vive en un hotel y compró la casa en un country. No necesita salud pública ni que nadie le haga rutas. En la provincia de Buenos Aires necesitamos más educación pública porque la gente no puede pagar un voucher, se requieren de más jardines maternales y uno es consciente de lo que falta”.

“Los libertarios ahora andan con Macri y salió muy mal y para Bahía es espantoso porque hay grandes inversiones que se están esperando y se gestionaron desde el Estado. Yo trabajé con Susbielles por el gasoducto de Salliqueló, lo mismo con la de Petronas y habrá nuevas inversiones de YPF que es estatal. La Circunvalación no va a ser con peaje, a diferencia de lo que propone Milei. Ellos van al modelo Participación Público Privada, lo mismo que Vidal y Macri que no hicieron nada”, añadió el dirigente kirchnerista.

Asimismo, lanzó que “terminará pagando la gente cada obra y con esto no estoy estigmatizando a nadie, ese modelo no sirve para nada, es un asco. Ya lo aplicaron 20 veces y fracasó, se aprovechan de que hay angustia y que hay gente que no llega a fin de mes. Sergio (Massa) marca que buena parte de los líos que tenemos tiene que ver con el enorme endeudamiento, del otro lado nos dicen ‘ah pero Macri’. La limitación más grande, más allá de la sequía o la inestabilidad internacional, históricamente fue cuando estuvimos muy endeudados en dólares, con el FMI de por medio”.

“Pasó en el 89, en 2001, salimos de eso, luego vino Macri y repitió la receta. La economía argentina tiene industria nacional y no le alcanza porque tiene que importar, sumado al endeudamiento, te obliga a atravesar esta situación. Sergio pide reforzar salarios y un modelo agroexportador, poniéndose firme con el Fondo. Él, con lógica y su experiencia en esto, trata de evitar especulaciones sin exponer a dirigentes políticos porque muchos de ellos cuando buscan acuerdos con el peronismo los sancionan o persiguen”, contó Kicillof.

Reflexivo, el gobernador indicó que “estamos a 10 días de una elección donde hay que discutir proyectos y programas. Milei venía de otro palo y aparece como algo novedoso pero termina siendo lo mismo, al lado de Macri y la casta, más viejo no se consigue. No voy a discutir sobre temas personales, pero sus propuestas son malas para la provincia. Sergio dice que está dispuesto a sumar a la oposición para discutir las dificultades que hay, sin quita de derechos, tarifazos y cero obras públicas”.

“Coincido en que hay que buscar acuerdos amplios. Esto se puede en base a cuestiones programáticas y en línea con lo que dijo Cristina el otro día respecto de qué hacemos con la economía bimonetarias o políticas internacionales. Milei dijo que va a cortar relaciones con China y Brasil y no se va a reunir con Lula, es un papelón. Los empresarios más ortodoxos y liberales le venden a este país, qué va a hacer, aliarse con Israel y Estados Unidos. No tengo problemas con ningún país del mundo, pero mucho de lo que exportan estos países es lo mismo que exportamos nosotros”, dijo.

No obstante, sostuvo que “hay dos boletas en el cuarto oscuro, la de Milei no es por lo que grita en redes sino lo que implica por lo que va a proponer para Bahía Blanca si habla de un voucher para la educación pública. Tenemos propuestas serias, en el puerto de Punta Alta tenemos inversiones históricas y una muy buena gestión de Rodrigo (Aristimuño). Bullrich y Milei fueron candidatos a los que la soberanía de Malvinas les importa tres rábanos y en Coronel Rosales hay un pensamiento muy arraigado”.

“En la Sexta Sección estuvimos reunidos con 14 intendentes y Federico (Susbielles) planteó temas reales que no tienen que ver con las patrañas y fuegos artificiales que se escuchan desde el otro lado”

“Ya tuvimos la convertibilidad, es como que a vos te ofrezcan un remedio nuevo por un problema real de salud para curarte y no se usó en casi ningún país. Todas ex colonias pequeñas, islas sin Banco Central que no tienen nada que ver con Argentina. Son pociones mágicas que terminan siendo un desastre. En el prospecto de ese medicamento y con letra chiquita aparecen las contraindicaciones donde la dolarización se emparenta a la convertibilidad”, especificó el mandatario provincial.

Luego, destacó: “El presidente favorito de Milei es Menem, el ministro de Economía es Cavallo y mandó a hablar a Roque Fernández con el FMI. En la convertibilidad había moneda nacional, se cambió por otra y el peso era equivalente al dólar, estaban ambas circulando y fue un desastre para la industria y los productores agropecuarios. Se benefició la timba, el dos por uno, era más barato ir a veranear afuera que en el país, con la hotelería argentina vacía”.

“Los pocos que conservaban el trabajo se iban de vacaciones afuera, con todo fundido. La tasa de interés en dólares era del 20% donde las Pymes vivieron un desastre. Los precios se movían poco porque eran iguales a los internacionales pero se requería de conseguir más dólares con endeudamiento y privatizaciones. Por eso Milei propone vender todo y así mantener la timba financiera, esto no es una campaña del miedo, lo juro y lo prometo”, dijo el ganador de las elecciones de octubre.

Tras cartón, le habló a los jóvenes: “Al pibe le digo que se va a quedar sin la universidad pública, no es mentira ni agitar fantasmas. Puede parecer gracioso pero miren quién lo acompaña, cómo nos fue con Macri que aplicó políticas que beneficiaron a sectores muy poderosos, los cuales ninguno está en Bahía. Reconozco las dificultades y que hay mucho para mejorar, por eso les pido que voten a Sergio Massa porque las recetas de Milei fueron muy malas cuando se aplicaron”.

“Está bien el gobierno de unidad nacional que propone Massa para reunir a todos los que piensan en sus laburantes y los pibes que tienen a su mamá o abuela van a perder el derecho a que puedan acceder a medicación. Lo propio va a pasar con clubes de barrio. El Estado te da, podemos discutir la calidad, pero el que está escuchando seguramente fue a una escuela y transportes públicos. El voucher ya se aplicó en Suiza y fue un desastre, hablan del modelo chileno y hay que hablar con los usuarios en lugar del que los cobra. Deja a todos afuera y va en contra de la competencia”, sumó.

“Es raro que haya que discutir estas cosas, les pido a los candidatos macristas que sean más claros y sinceros”

Entrando en el segmento final de su testimonio evitó hablar sobre el intendente Gay: “Perdió su distrito, no le voy a asignar mucha importancia. Fede Susbielles fue con un proyecto muy importante para Bahía, estamos trabajando para más inversiones que serán imposibles con Milei, lo digo con mucho dolor. Antes de dedicarme a la política fui profesor universitario”.

“Si llega a ganar Milei van a subir los servicios que nadie podrá afrontar lo que está proponiendo. Te dicen que te van a dar un martillazo, pero que después vas a estar mucho mejor, lo hacen para favorecer a determinados intereses muy poderosos que se van a llenar de guita”, argumentó Kicillof.

Y disparó: “Milei representa los grandes intereses económicos, dice que rifa el sueldo yo no puedo hacerlo porque vivo de ese dinero. El gerente de Coto de La Plata gana más que yo que soy gobernador de la provincia de Buenos Aires. Advierto esto y no es una amenaza, pero a los votantes libertarios les digo qué va a pasar con todos los derechos adquiridos y las condiciones de vida de la gente. Macri hizo un tarifazo con la excusa de que después íbamos a estar mejor y ese después no vino. No es por el lado de castigar a los que más están sufriendo”.

“El plan del FMI dice que hay que devaluar en proporción a la inflación y eso es más inflacionario. Lo que dice Massa y lo que empezó a hacer es plantarse. Ahora va a venir una auditoría para ver la fuga que generó Macri. Cuando aclaremos eso, les diremos que los programas son un desastre para Argentina. Necesitamos apoyo en el Parlamento por eso necesitamos de un gobierno de unidad nacional. Con Alberto (Fernández) no se discutieron y por eso Sergio (Massa) pide el voto para empezar a trabajar en tal sentido. No es fácil, por eso se necesita mucho respaldo”, confirmó, sobre el final del testimonio.

Kicillof volvió a hablarle a los que van por primera vez las urnas: “A quienes ven en Tik Tok que hay algo nuevo y dicen que lo va a votar, les pido mirar la vida real de cada ciudadano que tendrá que afrontar facturas de luz y gas, sumado a las inversiones y las obras. Habla de que en 30 años vamos a andar bien, con un camino que no conduce a ningún lado. Siempre fui muy respetuoso, no trabajo con insultos ni odio y si Milei es presidente iré en representación de la provincia de Buenos Aires, pelearé por la Coparticipación y los bahienses. Él trabajará para 20 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires. Que este candidato nos explique qué quiere hacer en Bahía, viene a destruir. Eso es lo que está en juego”.

“Con los laboratorios, droguerías y farmacias a nivel nacional haremos un esfuerzo desde IOMA, pese a que estamos cumpliendo, de hacer un adelanto que no estaba previsto para que no haya ruido la semana previa al balotaje”

“Con Milei va a ser muy difícil si nos corta los recursos que son justos, lo que Bahía necesita, como dijo Susbielles, es terminar las obras públicas vinculadas con el agua. En mi caso, cumplí con lo que dije por primera vez en la historia de la ciudad y podré seguir haciendo si el gobierno nacional piensa en la realidad de todo el Interior del territorio bonaerense. A todos los intendentes que me traen proyectos los apoyo a todos, sean del partido que sean, siempre y cuando sean buenos para el municipio. Fede (Susbielles) tiene una mirada excelente para Bahía Blanca”, concluyó Kicillof.