“Va a ser muy difícil continuar y profundizar las obras si no gana Massa”

Axel Kicillof concretó este miércoles su primera visita a la ciudad tras la consagración de Federico Susbielles como intendente electo de Bahía Blanca. El gobernador, que en el mismo comicio fue reelecto para un nuevo mandato, estuvo reunido con otros jefes comunales de la Sexta y con aquellos que fueron ratificados en sus cargos para otro período.

“Obviamente hemos hablado de muchas cosas; estamos con los intendentes de la región y la Sexta de cara a lo que va a pasar en once días, en una elección a la que le asignamos muchísima importancia. Siempre uno dice que avanzamos en cuestiones históricas o estructurales, pero falta mucho”, dijo el mandatario provincial.

“En campaña dijimos en Bahía que tenemos un compromiso con lo que resta hacer; pasando por la Circunvalación a los temas del agua y las obras históricas, y llegando a las enormes inversiones previstas en el puerto y el resto de la la potencialidad que tienen Bahía y la región”, expresó.

A continuación, siempre flanqueado por Susbielles y Feliú el Gobernador arengó a acompañar a Unión por la Patria con el voto para que Sergio Massa se convierta en el próximo presidente de la Nación.

“Va a ser muy difícil continuar, terminar y aún más profundizar lo que falta si no gana Sergio Massa las elecciones. Lo digo con todo el dolor que esto me ocasiona porque uno, como gobernador electo, tengo el compromiso de seguir trabajando. No es miedo lo que quiero sembrar sino realismo: han dicho vamos a terminar con la coparticipación. Buenos Aires, como las demás provincias, no podría hacer ni un kilómetro de asfalto si no tuviera la coparticipación federal. De la educación pública han dicho de arancelar y de vouchers. Nosotros hemos inaugurado obras escolares y sabemos que hay obras pendientes. Hay dos boletas: una dice educación pública y la obra dice ‘privatización, aranceles’. Es Milei sí o Milei no”, afirmó.

Más allá de recordar que cada ciudadano tiene libertad absoluta al momento de emitir el sufragio, instó a ratificar la continuidad del oficialismo en la Nación de la misma manera que ya sucedió en la provincia de Buenos Aires.

“Nos eligieron para seguir gobernando la provincia. Tenemos que avanzar con el ferrocarril y con inversiones previstas con Vaca Muerta; tenemos por delante un futuro que nos conmueve, mueve y llena de esperanza, pero eso no va a pasar si Sergio Massa no es presidente”, indicó Kicillof.

Susbielles: “El desafío que viene, también es regional”

En su cuenta de X (ex Twitter), Susbielles reflejó su sentir respecto de la visita a la ciudad del Gobernador Kicillof. “Con orgullo, recibimos en Bahía al gobernador @Kicillofok y a intendentes electos y en ejercicio del sudoeste bonaerense. Como Axel plantea, la complementación para la producción, el empleo y la educación deben ser pilares centrales. El desafío que viene, también es regional”, resaltó.