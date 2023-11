El Gobierno pagó intereses al FMI: cómo quedaron las reservas del Banco Central

Este lunes 6 de noviembre, el Gobierno nacional pagó u$s790 millones (el equivalente a SDR 600 millones, la unidad en que se expresan los Derechos Especiales de Giro – DEGs) al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de los intereses que vencían esta semana.

Así, las reservas del Banco Central quedaron en alrededor de u$s21.800 millones, el nivel más bajo desde 2006, luego de que Néstor Kirchner decidiera pagar toda la deuda con el organismo multilateral de una sola vez.

El pago se realizó en yuanes, provenientes de la ampliación del swap, que se aprobó hace pocos días por el equivalente a u$s6.500 millones (u$s1=7,31 yuanes), lo que ratifica el nuevo rol de China como prestamista de última instancia en el mundo.

Qué implica para el Gobierno

Tal como plantea el economista de EcoGo Sebastián Menescaldi, “es un esfuerzo grande que hace el país cumplir con este pago en este momento”. Sin embargo, por tratarse de una cancelación de intereses y no de desembolsos lisos y llanos, ese pago era impostergable, de acuerdo con las normas que fija el Fondo.

Se trata de un último desembolso antes de la próxima evaluación de metas al FMI. La cancelación llegó justo 13 días antes del balotaje y su impacto exacto en las reservas del BCRA se conoció este martes dado que se realizó justo el Día del Bancario y no hubo actividad en bancos, por lo que el regulador monetario no emitió su informe diario de variables el lunes.

Sin embargo, sí se supo que el BCRA inició este martes la tercera semana consecutiva de compras, con la absorción de un saldo de u$s1 millón en el mercado de cambios y en las once ruedas consecutivas, lleva comprados cerca de u$s690 millones. Así, si bien viene con una situación muy débil de reservas, esa tendencia ayuda a que no se agrave aún más la situación por el momento, aunque no logra una acumulación fuerte.

Cómo evalúa el mercado el pago al Fondo

Para el economista Federico Glustein, “es positivo que el Gobierno siga cumpliendo con las obligaciones del acuerdo con el FMI porque le da previsibilidad al escenario económico, pero también al político”. Y adelanta que quedan por delante algunos pagos de capital, ya que en esta oportunidad se han hecho de intereses trimestrales.

En igual sentido, Menescaldi indica que “afrontar los compromisos asumidos es importante para el país” porque permite seguir sosteniendo la confianza crediticia de otros organismos internacionales.

Lo que viene en el acuerdo con el FMI

No obstante, Glustein advierte que la dificultad es la activación de tramos del swap chino, que suman nuevos endeudamientos porque, de otro modo, “no hay divisas suficientes para cubrir los pagos”. Y anticipa que, una vez concluida la segunda vuelta del 19 de noviembre, Argentina deberá retomar la negociación con el FMI y avanzar en la última revisión del año.

Glustein advierte que, del resultado de esa evaluación depende el próximo desembolso de u$s3.300 millones del organismo. Por lo pronto, desde el equipo económico confirmaron que, además de la evaluación de metas habitual, a fin de mes vendrá una misión de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, tal como anunció el ministro Sergio Massa el domingo.

La OEI va a auditar el préstamo que el FMI le hizo al expresidente Mauricio Macri. Anticipan que este va a ser seguramente el segundo informe crítico cuestionando a la línea del organismo a nuestro país y ya están negociando las reuniones que va a mantener la misión que llegará después de las elecciones.

Ya hubo una evaluación ex post acuerdo de Macri, una especie de revisión entre pares, que incluso fue discutida a nivel de directorio y faltaba la de la OEI, que es como la oficina de “asuntos internos” del FMI. Lo que busca determinar es si hubo malas praxis en la gestión.

Fuente: LB24 / Ámbito.