Dura crítica a la bahiense Verónica Lozano por la forma en la que hace las entrevistas

En medio de los mementos tensos que se vivieron en Podemos Hablar sobre tocar temas sensibles para los invitados o mismo para la sociedad, Vero Lozano salió a hablar sobre cómo ella entrevista y que quieren que los invitados se sientan cómodos para que vuelvan. Fernanda Iglesias no se la dejó pasar y criticó sus dichos.

La conductora de “Corta Por Lozano” fue interceptada por LAM y declaró: “Lo que hago, en líneas generales, cuando siento que hay una pregunta inevitable, lo pregunto antes. Le digo ‘te molesta que te pregunte de esto’. Y a lo mejor me dice ‘mirá, preferiría que no’. Entonces, yo ahí le respondo ‘hagamos una cosa, yo te pregunto y vos me decís que no querés hablar’”.

“Lo que yo quiero es que todos se sientan cómodos. Siento que estoy en mi casa y si te invito, quiero que vuelvas”, agregó Vero Lozano. “Me parece una estafa hacia el público lo que hace, eso de preguntarle antes al invitado y arreglar la entrevista porque, ¿para quién se hace la entrevista? Para el público. Entonces, el público es engañado en un punto”, opinó Fernanda Iglesias.

Fuente: LB24 / Caras.