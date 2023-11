Pablo Lescano liquidó a Yerba Brava por el show en el Maracaná: “Vergüenza ajena”

Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, no pudo evitar expresar su descontento tras la actuación de la banda Yerba Brava en el Maracaná durante la final de la Copa Libertadores. Un leve desajuste entre la música y la voz en playback desencadenó un mensaje mordaz por parte de Lescano, quien había rechazado previamente la oferta de tocar en esas condiciones.

En una publicación que mostraba la actuación de Yerba Brava, Lescano comentó: “Ven porque hay que tocar en vivo, tengo un amigo que cobra más barato”. No conforme con eso, añadió: “Y hace playback. Yo toco Cumbia en vivo”.

Hace unos días, Lescano ya había explicado sus razones para no aceptar la propuesta de tocar en playback en el evento de la Conmebol en Río de Janeiro. “Hoy en Ezeiza me cruce con un montón de hinchas viajando a Brasil y todos me preguntaban lo mismo: Vas a tocar? La organización necesita un grupo que haga Playback y eso no es para mi”, argumentó en ese tuit del 30 de octubre.

Tras la presentación de Yerba Brava con su clásico tema “Cumbia de los trapos”, que es una canción adoptada por numerosas hinchadas en el fútbol argentino, el referente de la cumbia villera no escatimó en críticas hacia sus colegas. En una publicación de un usuario que ironizaba sobre el show de Yerba Brava, el cantante comentó con un rotundo “Vergüenza ajena”.



Además, respondió a un seguidor que lo elogiaba por no aceptar el playback en la final y que calificaba la actuación de Yerba Brava como “bochornosa,” diciendo de manera ácida: “Me Río de Janeiro.”

También respondió a la pregunta de un seguidor, que ante las críticas que realizó le consultó sobre “los códigos entre colegas”. “Colegas míos no son, yo toco en vivo. Se llama dignidad”, enfatizó.

Con información de Clarín