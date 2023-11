Jorge Almirón tras la derrota de Boca: “Se derrumbó un sueño”

Boca perdió la final de la Copa Libertadores 2023 por 2-1 ante Fluminense en el Maracaná, con goles de Germán Cano y John Kennedy para el equipo dirigido por Fernando Diniz (el peruano Luis Advíncula descontó para el Xeneize), y tras la derrota el entrenador Jorge Almirón se refirió en conferencia de prensa al dolor que siente el grupo.

Tras la caer en Río de Janeiro, Almirón analizó el partido: “El equipo entendió que fue una final. Cedimos un poco la iniciativa, fuimos a apretar adelante y el rival, que juega muy bien, nos supo salir un par de veces y bueno, el equipo retrocedió. En el segundo tiempo, el equipo fue otro, pudimos mostrar la identidad que nos llevó a la final. Más allá de eso, estuvimos ordenados, no nos llegaron prácticamente. La jugada que nos desbordan, vino el gol y no mucho más. En el segundo tiempo, el equipo estuvo a la altura, estuvo suelto, era lo que queríamos mostrar de inicio“.

Además, el DT no pudo pensar mucho a futuro en medio de la frustración: “Estamos saliendo recién del partido, no hay mucho para pensar. Es eso, mucho dolor. Veremos cómo sigue todo, hay que levantarse siempre, es un club muy grande. Estamos tristes por la ilusión que se generó en la gente y en nosotros también. Se derrumbó un sueño hoy”.

Por otro lado, el director técnico de 52 años explicó los cambios del uruguayo Edinson Cavani y Valentín Barco sobre el final de la segunda mitad del tiempo regular: “Cavani se estaba acalambrando, estábamos en partido y queríamos que entre gente fresca. Lo mismo vimos con Barco. Fue eso, refrescar e intentar ganar el partido”.

“Esto es fútbol, se define por detalles y hay muchas jugadas para analizar, pero eso no sirve ahora. El análisis después de perder una final, hay mucho dolor, el equipo hizo muchos méritos para estar en la final”, agregó. Y se refirió a Fluminense: “Ellos tuvieron la que tuvieron, se juntaron los dos extremos, hicieron una pared, centro atrás y Cano que no te perdona. Esa fue la única clara en el primer tiempo, más allá del dominio que tuvieron. El equipo intentó hasta el final del partido, pero no se pudo”.

En tanto, el ex-técnico de Lanús se refirió al recorrido de Boca en la Copa Libertadores: “Yo asumí después de Monagas, en Venezuela, y si en ese momento hablaba de que Boca iba a ser finalista nadie me creería. Fuimos reconstruyendo el equipo, tenemos otros jugadores, hoy no se ve nada positivo porque perdimos. Tiene mucho futuro el equipo, el club, muchos jugadores jóvenes que hoy tuvieron su primera final… No es fácil jugar una final de Copa Libertadores en este estadio, con este rival, y estuvieron a la altura. Por momentos fuimos superiores. Es difícil verlo por el dolor, pero hay cosas positivas”.

Y sentenció: “Ahora lo que les diga no les va a levantar el ánimo. Cuando hay una derrota así, todos lo sentimos muchísimo, sabemos lo que estamos representando y la ilusión que había. El dolor es muy fuerte, veremos mañana a ver cómo sigue todo, pero hoy estamos masticando dolor todos”.

Fuente: TyC Sports