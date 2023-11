La reacción de L-Gante al enterarse que Abel Pintos evitó compartir un programa

L-Gante asistió el fin de semana pasado a PH Podemos Hablar, programa de Telefe en el que protagonizó un tenso momento por la preguntas que le hicieron. Abel Pintos también había sido invitado. Sin embargo, habría preferido no compartir el ciclo con su colega.

“L-Gante fue a PH y le dieron a cambio un viaje para cuatro personas a Santo Domingo (República Dominicana). Otra cosa es que iban a coincidir en el piso con Abel Pintos, pero Abel no quiso compartir el programa con él”, reveló Ángel de Brito en LAM.

“¿Por qué? ¡Qué feo! ¿Lo considera menos artista?”, quiso saber Yanina Latorre. “Sé el motivo, pero bueno, es un tema de Abel. No quiso compartir el piso por ‘x’ motivo que él tendrá que contar. Igual, esto es algo que pasa todo el tiempo cuando hay programas grupales. Cuando los quisieron juntar no hubo forma y Abel dijo que prefería ir con otra gente. No sé si es un problema con L-Gante o si hay alguna interna musical”, sumó Ángel.

“Hay una última por la que va a ir juicio oral. Seguramente, Abel no quiera pegarse a esto”, cerró el conductor, información que le brindó Marina Calabró, antes de que L-Gante reaccionara re picante a la negativa de su colega de compartir el piso con él.

A su turno, L-Gante se manifestó tras haber hecho eco de esta versión en Instagram. “Me vuelvo loco”, sentenció el cantante, irónico, desdramatizando el tremendo gesto de su colega, ante la consulta de Primicias Ya.

Fuente: LB24 / Ciudad Magazine.