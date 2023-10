Una camioneta se le metió adentro del casa: “Me tengo que reir para no llorar”

Rubén vive en una casa del barrio Pacífico que anoche fue parcialmente derrumbada por una camioneta que siguió de largo tras un fuerte choque.

Tal como informó La Brújula 24, el incidente se registró en Güemes y Charlone, poco antes de las 23, y hubo tres mujeres que debieron ser internadas por los golpes.

“Gracias a Dios fue parte del patio, en la cochera”, dijo el damnificado en diálogo con el móvil de la emisora.

Y recordó: “Estaba mirando televisión como todo el mundo y escuché el impacto en la pared. Salí a la calle, todo el barrio salió cuando escuchó el golpe”. “Estaba lloviendo, el asfalto mojado, no frenó, chocó y subió a la vereda. Evidentemente venía fuerte”.

“Yo tengo la casa sobre calle Güemes, la esquina me da al patio y el garaje. Me tengo que reir para no llorar. Me pedía que lo disculpara el muchacho”, sintetizó.

Cabe recordar que en el lugar colisionaron violentamente una Volkswagen Amarok que era guiada por un joven de 26 años y un auto, marca Volkswagen Up, en el cual se desplazaban una mujer de 60 al volante, acompañada por otras dos de 83 y 19.

Las ocupantes del rodado menor terminaron siendo hospitalizadas, aunque con el correr de las horas recibieron el alta médica.