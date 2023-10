Ernesto Cherquis Bialo sobre Maradona: “Cada cumple rendía tributo a la vida”

Ernesto Cherquis Bialo compartió varios cumpleaños con Diego Armando Maradona, y hoy, cuando el Diez cumpliría 63 años recuerda que eran ocasiones especiales en las que el astro del fútbol “rendía tributo a la vida”.

“Los cumpleaños para Diego no eran celebraciones puntuales de una cronología, sino que tenían que ver con un rito, con una gratitud, una manera de rendirle tributo a la vida”, dijo el autor de la biografía Yo soy el Diego de la gente (2001), en el programa Nunca es Tarde.

Cherquis Bialo destacó que los cumples de Diego “eran reuniones familiares multitudinarias donde convergían mamá, doña Tota, el viejo don Diego, los hermanitos, las hermanas, los amigos del barrio, algunos ex compañeros de acuerdo a la época. Y en esa celebración, Diego ponía lo bueno y lo malo, pero fundamentalmente rendía tributo a la vida”.

El periodista repasó algunos cumpleaños de Maradona que coincidieron con hitos de su vida: “cuando cumplió 16 había debutado hacía 10 días en Argentina y fue un cumpleaños extraordinario, la primera reunión familiar en la paternal; cuando cumplió 18 fue un cumpleaños más o menos, porque se había quedado fuera del mundial; cuando cumplió 19, celebró el primer título mundial con el juvenil y así sucesivamente”.

El cumpleaños 60, el último que celebró en público, marcó un antes y un después, consideró Cherquis Bialo, pues afirmó que aunque “lo esperaba con gran expectativa (…) era un cumpleaños con un montón de gente en soledad y unos brindis que no alcanzaba a percibir a pesar de la finura del champagne. Y unas manos que no eran amigas y unos rostros que no conocía, no había visto, y tal vez esa noche pensó que ya en soledad la vida empezaba a carecer de sentido”.