Campaña solidaria por Bruno Corradi: su mamá advirtió de un intento de estafa

Daniela Peñalba, mamá de Bruno Corradi, un joven de 16 años con una leucemia muy agresiva que necesita ayuda mientras se atiende en el Hospital Municipal, habló este lunes con La Brújula 24 sobre la marcha de la colecta que tienen en marcha para poder solventar los costos del tratamiento médico y denunció que una mujer creó un alias similar para que le transfieran dinero.

“Estamos desesperados esperando empezar con la quimio; este jueves arrancamos”, dijo la mujer en la charla con “Hora Pico”, con la conducción de Marianela “Pipi” Romay.

“Bruno era un nene completamente sano que un día volvió de la escuela con dolor de panza. No había podido hacer actividad física y tenía los ganglios inflamados. Lo llevé a la guardia y mediante un análisis de sangre, se presentaron los glóbulos blancos muy elevados. El primer diagnóstico fue linfoma y, luego de estudios más complejos, salió que tenía leucemia linfoblástica, una de las más fuertes. Desde el lunes de la semana pasada nuestra vida cambió por completo”, expresó.

Daniela dijo que Bruno tiene dos hermanos y junto con otros familiares, compañeros del colegio y amigos, tienen en curso una campaña solidaria para reunir fondos que les permitan costear el tratamiento médico.

“Los papás de la escuela acompañan porque los angustia mucho el saber que podría ser uno de sus hijos el que pase por esto. Yo no sabía que a mi hijo lo quisiera tanta gente. Me sorprendió el estallido en las redes, me paran con la calle y colaboran como pueden”, afirmó Daniela.

La mamá de Bruno lamentó que una persona ajena a ellos haya generado un alias con el propósito de confundir y así estafar a la gente, haciendo que le transfieran fondos a su cuenta. Peñalba confirmó que el único alias por la causa de su hijo es: brunocorradi15 a nombre de Daniela Paola Peñalba.

LA ENTREVISTA COMPLETA CON DANIELA PEÑALBA EN “HORA PICO”