Una madre busca ayuda para reparar la silla de ruedas eléctrica de su hijo

Hace dos años Marcela Canteros recorrió toda Bahía Blanca vendiendo bonos contribución para comprar la silla eléctrica para su hijo Dylan. El paso del tiempo y la calle de tierra donde viven han hecho mella en su herramienta de movilidad y ahora requiere una reparación importante cuyo costo no pueden cubrir, por lo que recurren de nuevo a la solidaridad bahiense para superar esta dificulta.

Dylan, de 21 años, está estudiando y las dificultades para trasladarse le han impedido asistir a clases, lo que es un obstáculo para su meta de cursar una carrera universitaria al culminar la secundaria.

“Pasó el tiempo, la silla se desgastó mucho, yo vivo en un barrio con tierra, así que se le destrozó bastante. El arreglo del joystick se hizo dos veces, pero ahora ya es imposible, hay que cambiarlo, es la palanca que usa para mover la silla con el pie. Sale en 850 mil pesos y por más que quisiera no la tengo”, dijo Canteros en el programa Nunca es Tarde.

Para juntar el dinero la madre de Dylan está vendiendo bonos contribución por un valor de $300 y que sortea cinco premios. Para adquirirlos se puede contactarla al 2914470757. Para el pago o si se quiere hacer una donación se puede transferir al alias dylan.naiquen, a nombre de Marcela Canteros.

El joven también requiere de un acompañante terapéutico y no ha conseguido respuesta en el Municipio para costear los gastos. “Pasan los meses y mi hijo perdió todo el año la escuela, está a tres años de entrar a la universidad, pero no puede porque necesita el acompañante y no lo podemos pagar. Estoy siempre pidiendo para poder dejar a mi hijo para el día que yo falte”, agrego.

Dylan quiere estudiar abogacía, como no puede movilizarse por sí solo, requiere de un acompañante terapéutico para asistirlo durante las cuatro horas que va a la escuela para terminar el secundario de adultos, pues el de discapacitado no le sirve para ingresar a la universidad.