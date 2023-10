El villalonguense Nico Kreitz definió a su invitado para la carrera de los 300 pilotos

Nicolás Kreitz transita su primera temporada dentro de la Clase Tres del Turismo Pista y ya tiene la mente puesta en la carrera de los 300 Pilotos, competencia que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre en el autódromo de La Plata y será válida por la novena fecha del calendario 2023. Con vistas al evento que se viene, el piloto bonaerense contará con un invitado que conoce muy bien el trazado como es Joaquín Ochoa.

Con el Toyota Etios que alista el equipo de Mauro Seitz, Kreitz quiere seguir sumando experiencia dentro de la divisional mayor y también lograr mayor rodaje para ubicarse más adelante en el pelotón. Para eso, el oriundo de Villalonga eligió a Ochoa para que lo acompañe, ya que el oriundo de Viedma tiene un amplio recorrido en el circuito platense debido a su participación en el TC Mouras.

“Con Joaquín corrimos juntos en karting y en el Turismo Regional, así que nos conocemos desde hace tiempo. Además, me pareció una persona con experiencia y que entiende la responsabilidad, dos aspectos que me dieron confianza para invitarlo. Estamos tratando de hacer una prueba en la previa a la fecha, ya que por distintos motivos todavía no pudo girar en el auto. Realmente, estamos muy entusiasmados con la carrera que se viene”, afirmó Kreitz.