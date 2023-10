Farmacias de Patagones cortaron la cobertura a todas las obras sociales

Las farmacias de Patagones cortaron, desde el jueves de la semana pasada, la cobertura en medicamentos a todas las obras sociales.

Según publica el portal Patagones A Diario, la noticia surgió luego de una inquietud planteada a FM De la Costa por Alfredo Cabezas, jubilado municipal -que cuenta con IOMA- que en varias ocasiones ya dialogó con el medio radial por otras cuestiones. Contó al respecto que esta mañana fue a comprar un medicamento y que, al momento de tener que pagar el mismo, le avisaron que debía hacerlo al costo del 100%, pese a tener la obra social mencionada.

Ante la búsqueda de una rápida respuesta sobre esta cuestión, Juan Carlos Basile, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Patagones, explicó que “están cortadas todas las obras sociales, no sólo IOMA. No sé cómo es en el resto de la provincia, pero la problemática que tenemos nosotros es porque a partir del jueves de la semana pasada, las droguerías generaron una restricción en la venta de medicamentos, y al no recibir medicamentos nosotros por parte del proveedor, no podemos disponerlo por obras sociales”.

Remarcó que “es algo que se viene reclamando desde principio de la semana anterior el atraso que viene entre 90 y 120 días en los pagos de las obras sociales, haciendo insostenible la atención en toda la provincia y en todo el país. La provincia de Río Negro está exactamente igual, están con un planteo igual. La situación es complicada, pero lo que más agravó fue la no entrega de medicamentos por parte de las droguerías proveedoras”.

Agregó en ese sentido que “hay mucha falta de medicamentos y hay restricciones, es decir, podemos vender uno de uno y así. Si vienen cinco personas a buscar el mismo medicamento, nos quedamos sin stock”.

“Ellos teóricamente tampoco están recibiendo provisión desde los laboratorios, que son los que proveen a las droguerías; es una cadena, lógicamente. No sabemos bien cuándo se va a solucionar, esperemos que sea lo antes posible. Los clientes, por el momento, tendrán que pagar y luego buscar el reintegro”, continuó.