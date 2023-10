Viralizan una nueva foto de Pity Álvarez tras las versiones de que estaba prófugo

En las últimas horas, una nueva imagen de Pity Álvarez ha circulado ampliamente en las redes sociales. En esta fotografía, se puede observar al cantante con una sonrisa en el rostro mientras se encuentra realizando reparaciones en una vivienda en Villa Ballester. La instantánea fue compartida en la plataforma TikTok por Naiara, quien es una amiga cercana del líder de la banda Intoxicados.

Acompañando la imagen, Naiara escribió humildemente: “Humildemente, siempre”, y musicalizó la publicación con “Fuego”, uno de los grandes éxitos de Álvarez. Además, la joven explicó su vínculo con el artista al mencionar: “Fui su compañera de internación durante cinco meses”.

En un dato curioso sobre la publicación, otro usuario reveló que Pity Álvarez sostenía un destornillador en su mano, ya que se encontraba reparando un timbre.

La divulgación de esta imagen se produce después de que se generaran preocupaciones y rumores sobre la supuesta fuga del músico de un centro de tratamiento y su búsqueda por parte de las autoridades. Sin embargo, los familiares del intérprete de “Homero” han aclarado que Pity Álvarez fue trasladado a otro centro de rehabilitación.

Es importante recordar que Álvarez enfrenta un caso legal por el homicidio de su vecino ocurrido en el barrio de Villa Lugano en 2018. El proceso judicial se encuentra suspendido debido a la determinación del juez de que no estaba capacitado para llevar a cabo un juicio. Por lo tanto, se está evaluando su progreso a través de exámenes de salud trimestrales para determinar si es posible reactivar el caso en el futuro.

Frente a los rumores que sugerían que Pity Álvarez se encontraba prófugo tras abandonar su tratamiento psiquiátrico, el abogado de su madre, Cristina Congiú, ha aclarado que el cantante no está prófugo, sino que fue trasladado a la Clínica Vive Libre de Villa Ballester como parte de su plan de rehabilitación. El abogado, Claudio Calabressi, afirmó: “Niego rotundamente que haya estado prófugo. Fue una decisión de la mamá, Cristina Congiú, quien lo cambió de la Fundación Eira a la Clínica Vive Libre de Villa Ballester. Cristian sigue con el plan de rehabilitación tratando de estar bien”.

Previo a estas declaraciones, el actor Ivo Cutzarida había mencionado que Pity Álvarez ya no se encontraba en el centro de salud donde recibía tratamiento. Cutzarida, quien es parte del equipo terapéutico y consejero psicológico de la fundación en Tortuguitas, había expresado su preocupación y explicado que Álvarez había tenido una salida no autorizada. No obstante, Calabressi desmintió estos rumores, subrayando que el músico continúa con su proceso de rehabilitación y que su madre tomó la decisión de cambiarlo de centro debido a su condición. Además, destacó que desde marzo de este año, Álvarez no está obligado a usar una tobillera electrónica y no está bajo arresto domiciliario.

