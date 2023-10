Susbielles prometió “blindar” la ciudad si gana las elecciones

Federico Susbielles, candidato a intendente de Unión por la Patria, pasó esta mañana por el estudio central de La Brújula 24.

Invitado al programa “Bahía Hoy”, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca abordó diversos temas.

Primero, habló de sus propuestas inmediatas en caso de ser elegido como el próximo jefe comunal bahiense. “Tenemos un plan de gobierno, sabemos bien lo que viene a la ciudad, las inversiones que vienen. Por eso, lo que vamos a hacer es transformar esas inversiones en más empleo para la ciudad”.

“Sabemos que hay mucha gente que está esperando un trabajo y la mejor política social pasa por el empleo. Bahía va a crecer y nuestro programa plantea que con ese crecimiento vamos a tener la infraestructura que falta”, dijo.

Y detalló: “Prioridad uno asfalto, prioridad dos generar tierra y vivienda, y prioridad tres solucionar definitivamente el problema del agua, que mejore la calidad de vida de la gente. Con eso apuntamos a mejorar el sistema de salud, de transporte público, estacionamiento, de accesos a la cultura. Queremos una ciudad más segura, nosotros vivimos en Bahía Blanca y lo queremos hacer con tranquilidad”.

Consultado en relación a eventuales medidas vinculadas a la seguridad, dijo que “en primer lugar, hay que generar una mesa de trabajo articulado, que sea convocada por el propio Intendente, en la que estén todos los actores vinculados a la seguridad”.

“Yo quiero ser el Intendente que represente la agenda de los vecinos”, argumentó.

Y agregó: “Si los vecinos me sientan en esa silla es para dotar de herramientas para tener más móviles y policías en la calle. En estos años con Sergio Berni y Federico Montero logramos tener un parque automotor como no teníamos hace muchos años. Para eso hay que generar convenios para que, por ejemplo, civiles puedan desarrollar tareas administrativas en dependencias policiales y que cada uno de los efectivos que tenemos en Bahía estén en las calles. Y también tiene que haber un compromiso de actualización tecnológica, la ciudad estuvo 7 años y medio sin renovar las cámaras”.

En ese mismo sentido, comentó que “es importante que la herramienta alguna vez sirva para prevenir. Uno muchas veces tiene que ir a buscar una cámara cuando la situación ya ocurrió. Y yo en esto quiero ser muy claro, porque –Héctor– Gay decía en 2019 que conversaba mucho con Ritondo y Vidal y le decían que en Bahía vivíamos en un country. Básicamente, nosotros elegimos Bahía porque queremos vivir seguros, sino lo haríamos en Lanús o La Matanza”.

“Por eso nosotros queremos blindar la ciudad, queremos una ciudad segura. Vamos a fortalecer la escuela de policía, ya estamos hablando con el gobernador y el Ministro –Berni– para recuperar efectivos”, indicó.

Y dijo que “en general me preocupan las entraderas, creo que es un número que tenemos que bajar. Bahía está preparada para el crecimiento y eso puede ser un riesgo también. Debemos tener la guardia alta, prevenir, articular con las fuerzas federales”.

Más frases de Federico Susbielles en el aire de “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Bahía Blanca no tiene ningún tipo de política de Estado hoy, no tiene planificación de largo plazo, no tiene intervenciones urbanas planificadas. Se improvisa de una manera permanente en la ciudad”.

“No me gusta descalificar a nadie, de hecho no lo hice en toda la campaña. Pero sí digo que Bahía hace 100 años tuvo una generación con una visión, que planteó acá una de las grandes capitales de la Argentina, lo cual se ve recorriendo un poco nada más. Aquella fue una generación que tuvo injerencia política también, por eso somos hoy un nodo ferroviario nacional, tenemos un puerto de aguas profundas, un nodo vial. Pero de ahí para acá fuimos degradando los niveles de planificación y gestión pública. El tránsito hay que ordenarlo”.

“La obra del Cholo, que hoy está en un 45%, confiamos que pueda tomar volumen y se pueda terminar en la próxima gestión. Circunvalación Norte viene avanzando bien. Y nosotros venimos trabajando desde el Puerto con el ministerio de Economía para hacer todo lo que tiene que ver con los accesos al puerto. Hay un compromiso del ministro de Economía de aportar el 50 por ciento, eso ya se elevó a Nación”.

“Hay que pensar la movilidad hacia el futuro de la ciudad, por eso la bicicleta sin lugar a dudas es una buena herramienta, pero no tiene que competir con el auto”.

“Hoy hay un sistema de ciclovías que sacó las vías rápidas de la ciudad y lo que hizo fue colapsar el tránsito. Hay que hacer un esquema de complementación, para esto hay que poner a planificar a los que saben”.

