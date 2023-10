Midgets: inició la cuenta regresiva para el Estival y llega con cambios

Por Leandro Grecco

Facebook: Leandro Carlos Grecco/Instagram: @leandro.grecco/Twitter: @leandrogrecco

El próximo 10 de noviembre se pone en marcha la temporada 2023-24 del Campeonato Estival de midgets. A diferencia de la edición anterior, habrá modificaciones que buscan mejorar el espectáculo y darle más atractivo, tal como manifestaron los pilotos con los que se consensuó cada variante.

La primera fecha del certamen está prevista para el viernes 10 de noviembre, aunque si hay balotaje en las elecciones el 17 no se podrá disputar el espectáculo por la ausencia de operativo policial.

Luego se disputará de manera ininterrumpida hasta la duodécima inclusive (antes del inicio del playoff) donde habrá un receso –quedará en blanco el 2 de febrero–. Cabe recordar que años anteriores se paraba el torneo a mediados de enero.

La inscripción de los pilotos será entre este jueves y viernes. Y la presentación que suele hacer la categoría está prevista para el domingo 5 del mes próximo.

El cambio más importante tiene que ver con la conformación de la grilla de la final. Se hará tomando en cuenta las posiciones y los tiempos obtenidos en las semifinales. La primera fila será conformada por los cuatro ganadores, el orden será por el tiempo obtenido en las semifinales. La segunda fila según puesto y tiempo que hayan obtenido en cada semifinal, siendo el más rápido quien largará en la cuerda, y así sucesivamente. La tercera fila según el puesto y tiempo que hayan obtenido en cada semifinal, siendo el más rápido quien largará en la cuerda, y así sucesivamente.

La prefinal tendrá el mismo mecanismo de conformación, por puesto y tiempo según resultado de las semifinales. En el caso que en la final, tengan que ingresar suplentes, los mismos tienen que desechar los puntos obtenidos en la Pre Final. Si algún piloto que obtuvo puntos descartara su ingreso como suplente, el inmediato perseguidor es quien ingresa a la carrera decisiva.

Realizadas las 12 primeras fechas del Campeonato Oficial, clasificaran directamente al Play Off a los 12 primeros pilotos que ocupen esas posición en el Campeonato, del puesto 13º al 18º competirán para el ingreso al Play Off hasta la fecha 15, de estos seis pilotos los tres mejores puntajes se sumaran al Play Off (el puntaje obtenido en estas tres fechas, serán los puntos que ingresan a la tabla de posiciones), los restantes corredores compiten por la Copa de Plata.

Todo piloto que se adelante y se detuviera la competencia, será excluido parcialmente de la misma. Si se verifica que hubo movimiento y la prueba no se detuvo, el piloto será sancionado con un puesto más dos segundos.

En la eventualidad que otros pilotos se adelanten por la acción del primer infractor, estos no serán sancionados. Cuando hubiese más de un participante penalizado, el orden de ubicación en esta nueva grilla será de acuerdo al orden de prioridad que tenían en la grilla de la largada fallida.

Nueva Puntuación