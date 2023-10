López Murphy sobre el video de Lemonie: “En qué cabeza cabe que esta gente pueda gobernar”

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio) calificó como una “manga de improvisados” a los candidatos del partido La Libertad Avanza que encabeza Javier Milei, en reacción a un video de la aspirante a diputada Lilia Lemoine, en el cual propone una ley de renuncia de la paternidad.

“Eso (el video) da la idea del desvarío que enfrentamos. En qué cabeza cabe que esta gente puede gobernar, que están en condiciones de gobernar. El problema que tenemos es que esta manga de improvisados se quiere hacer cargo del país”, dijo Murphy en el programa La Brújula TV.

El legislador ratificó lo que antes había expresado en la red social X (antes conocida como Twitter) y agregó que “este video define la elección, porque si esto es lo que le proponen al país, ya está”.

“Nosotros tenemos seguramente limitaciones, tenemos nuestros errores, tenemos la autocrítica de nuestros errores, pero yo jamás diría esos disparates”, agregó.

Lemoine propuso en una entrevista una ley para que los hombres puedan renunciar a la paternidad en caso de que no quieran hacerse cargo de embarazos no planificados, en caso de que la concepción no haya sido consensuada o producto de algún tipo de engaño por parte de la pareja.