Tres derrotas en mundiales: Los Pumas buscan cortar la racha vs. All Blacks

Los All Blacks deben haber rogado que ahora la historia no los abandone en Francia 2023 cuando vieron que su rival en las semifinales son Los Pumas. No por una cuestión de superioridad, sino por el destino: las tres veces que enfrentaron a los argentinos en los Mundiales salieron campeones. Así fue en 1987, 2011 y 2015. Volverán a verse las caras este viernes 20 a la hora 16.

Para este grupo de jugadores que ya le ganó a los All Blacks, a los Wallabies, a los Springboks y a Inglaterra en Twickenham, es hora de dar un golpe sobre la mesa en un Mundial y vencer a un campeón del mundo. Es el deseo de todos los argentinos.

Siempre hay una primera vez, y Los Pumas cuentan con argumentos y pasión para superar esta prueba de máxima dificultad.

En 1987 se estuvo lejos; en 2011, defendiendo, les dieron a los neozelandeses, en su propia casa, un susto de aquellos; y en 2015 les jugaron de igual a igual, en uno de los mejores partidos que se le recuerden a los Pumas en este torneo y con un escenario de lujo: Wembley.

Con información de La Nación