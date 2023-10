Actor de Jurassic Park habló de su lucha al cáncer: “Está fuera de control”

Saim Neill es uno de los emblemáticos actores del film Jurassic Park (1993), en el que interpretó al Dr. Alan Grant. Ahora, el artista reveló que padece un cáncer agresivo, habló de su tratamiento y de cómo afronta el hecho de no saber cuándo le llegará la muerte.

Con 76 años, el famoso actor dio detalles de su enfermedad, que comenzó a dar señales en marzo de 2022, cuando experimentó una inflamación de glándulas, por el que le diagnosticaron linfoma angioinmunoblástico de células T, un cáncer agresivo en grado 3. Neill se sometió a fuertes sesiones de quimioterapia, pero empezó a fallar y, ahora, se entregó a un tratamiento experimental, que debe tomar durante todo el resto de su vida, una vez por mes. “No puedo pretender que el año pasado no haya tenido sus momentos oscuros”, admitió el artista.

Sam Neill tuvo el rol protagónico en Jurassic Park.

“Esos momentos oscuros resaltan la luz, ya sabes, y me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Me alegro de estar vivo”, le dijo Saim Neill a The Guardian. “Está fuera de mi control. Si no puedes controlarlo, no te metas en él”, reflexionó sobre su cáncer.

“No tengo miedo de morir, pero me molestaría. Porque realmente me gustaría otra década o dos, ¿sabes?”, continuó revelando el artista. “Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar presente para verlo todo maduro. Y tengo mis adorables nietos. Quiero verlos crecer”, detalló Neill.

Con información de LA100