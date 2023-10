Cómo fue el fuerte cruce de Andrea Rincón y Belén Francese en “PH”

Un recuerdo lejano que parecía inofensivo se convirtió en un fuerte cruce en “PH: Podemos Hablar”. Belén Francese trajo a colación una anécdota con Andrea Rincón, desencadenando un enfrentamiento inesperado.

La dinámica del programa, conducido por Andy Kusnetzoff, involucraba que los invitados avanzaran al “punto de encuentro” si habían vivido una fiesta memorable. Francese dio un paso al frente y mencionó que esperaba que Andrea Rincón la acompañara, ya que tenía una historia para compartir.

La anécdota se desarrolló durante una temporada de teatro en Mar del Plata, en casa de Moria Casán. La fiesta duró hasta altas horas de la madrugada. Pero lo que parecía una historia divertida se tornó en un enfrentamiento cuando Francese insinuó que Rincón había intentado seducirla.

A pesar de que Belén intentó aclarar que era solo su interpretación, Andrea se sintió herida y acusó a Francese de inventar la historia para llamar la atención en los medios.



“¿Entre vos y yo?”, le preguntó Rincón, incrédula. “Yo sentí que me tiró onda, pero por ahí era que me querías contener. Yo me ilusioné”, devolvió la exvedette, quien ante la consulta de Kusnetzoff sobre si hubiera accedido a estar con su colega lo negó rotundamente y preguntó: “¿Por qué pensaste eso?”. “Y… después te cuento”, recibió como devolución.

Pasaron algunos minutos de presunta calma hasta que Rincón volvió sobre el tema. “Perdón, pero te lo quiero decir. Lo que hiciste recién, no me parece. Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así. Querer decir que yo te insinué…”, cuestionó

“Para mí sí fue así, perdón”, dijo Francese, manteniendo la postura. “No fue así, primero porque había más gente. Lo estás inventando, ¿para qué? ¿para generar? ¿para salir en los medios?”, apuntó Rincón.

El enfrentamiento continuó, con ambas expresando sus opiniones y sentimientos en un debate emocional. El episodio concluyó con Andy Kusnetzoff interviniendo y optando por poner fin al debate.

