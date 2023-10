“Una masacre satánica”: el desgarrador relato de un médico argentino en Israel

“Es un orgullo ser argentino y poder estar en Israel ayudando a la gente que necesita, lamentablemente, de mi profesión”. La frase le pertenece al doctor Ricardo Nachman, rionegrino de nacimiento y actual Director de la Unidad de Medicina Clínica Forense del Estado de Israel, quien por estas horas se encuentra abocado a la difícil tarea de reconocer los cuerpos de las víctimas de Hamas.

En contacto con el equipo del programa “Una buena razón”, emitido por La Brújula 24, el profesional describió el drama que se está viviendo en Medio Oriente. Terrible.

“La situación es bastante distinta de lo que fue el primer día de la masacre que este grupo satánico perpetró contra inocentes de este país. La diferencia que hay es que el Gobierno de Israel, las Fuerzas Armadas, decidieron poner un obvio párate en todo lo que pasó y entraron a atacar a todos estos grupos que no tienen ningún tipo de código básico, ningún respeto sobre la humanidad”, resaltó.

Y agregó: “Entre todos estos hechos, aún hoy estamos viendo ataques misilísticos a Israel, trabajando día y noche para reconocer los cadáveres. El estado de los cuerpos es tal que no se permite hacer una identificación visual, los familiares no los pueden reconocer. No es solamente de descomposición determinada por el tiempo, sino por todo lo que pasó en el tiempo de la masacre, son bebés decapitados, mujeres, niños, hombres, toda clase de personas que fueron quemados en vida, maniatados unos a otros”.

“Es una descripción que jamás he hecho por respeto a mi profesión y las familias, pero ya no me puedo callar. Yo soy médico, no tengo partido político y no estoy en ninguna plataforma por la que puedan decir que tengo algún interés. El que quiera que venga, yo le puedo mostrar todo lo que estoy viendo”, apuntó indignado.

Y dijo también que “todo esto es una atrocidad, es algo satánico lo que se hizo aquí. En mis 28 años de profesión jamás he visto algo así, nunca en mi vida”.

“Incluso he recibido un video por parte de mis amigos en la Argentina en los que me pedían alguna explicación, un video con tantas mentiras o verdades a medias, en el que se trata de hacer responsable a Israel, que tiene sus cosas como todos, pero que respeta la vida. Hoy en día es necesario abrir los ojos a todo el mundo, porque el terrorismo no conoce las fronteras, pega sin una razón determinada, en una forma fanática y sin escrúpulos”, añadió.