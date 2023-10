Mauro Szeta no comparte la cama con su esposa: explicó el motivo

En Cortá por Lozano, el programa conducido por Verónica Lozano por Telefe, los temas de conversación llevaron a los miembros del panel a compartir detalles íntimos de sus vidas. Durante la charla, Mauro Szeta hizo una revelación que sorprendió a todos sus colegas: no comparte la cama con su esposa. Y explicó por qué tomó esa decisión.

El tema de discusión giraba en torno a los hábitos y rituales de sueño de cada participante. Fue en ese contexto que el periodista dio detalles de la convivencia con Clarissa Antonini y compartió una revelación que dejó a todos boquiabiertos. “Hace mucho tiempo que no dormimos juntos con Clarissa. Yo decidí, ella no está muy copada con la idea. Pero duermo solo y me fui a una cama chica que no supera el metro veinte”, compartió Szeta respecto a cómo buscó una solución para mejorar su descanso nocturno.

Luego, enfatizó que su decisión no tiene nada que ver con su relación con su esposa. “Es una cama cedida por una hermana de ella, y yo me encariñé mucho con ese lugar. Es que no me copa dormir con el otro, no es personal. Es una posición mía”, se sinceró el periodista de Telefe, quien profundizó sobre su perspectiva del sueño compartido: “Creo que dormir con el otro no es importante, sino que lo importante es esta cosa angelada de mimitos. La palabra ‘cucharita’ me deprime”.

Luego, se refirió a la reacción de su esposa ante su elección: “¿Para qué estar discutiendo sobre quién se duerme primero? Los horarios son distintos, por lo que decidí irme a dormir a la cama chiquita, tranquilo. Fue una decisión que tomé; ella no está contenta”.

Sin embargo, Mauro indicó que su postura no es estricta y puede cambiar según la situación: “Pero anoche, por ejemplo, me quedé con ella hasta las cuatro de la mañana y después me fui. Es que les pongo un ejemplo: yo me pongo a mirar TikTok a la madrugada ¡y no la dejo dormir si empiezo con eso!”.

