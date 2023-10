La esposa de Lautaro Martínez explotó contra la familia de su niñera y amiga

Durante su visita a Argentina para reunirse con su familia mientras Lautaro Martínez representa a la Selección Argentina, Agustina Gandolfo sorprendió en sus redes al responder a las acusaciones de despido “ilegal” de su amiga y niñera de su hija, Milagros Lizzola.

La situación, que ha sido objeto de especulación en sitios italianos, llevó a Gandolfo a romper su silencio y abordar públicamente las alegaciones.

Milagros Lizzola, amiga de Gandolfo y niñera de su hija durante los primeros años, lamentablemente falleció en enero de 2023 debido a problemas de salud.

Surgió una noticia en Italia que afirmaba que la familia de Lizzola había iniciado una demanda por “despido ilegítimo” y que habían ganado el caso.

En un fuerte mensaje en redes sociales, Gandolfo expresó su molestia y aclaró la situación: “Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía”.

El fuerte descargo de Gandolfo

Gandolfo explicó su versión acerca de su relación con Milagros Lizzola y cómo la salud de esta última afectó su capacidad para continuar trabajando como niñera.

“Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió”, dijo Gandolfo. “Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que convencer para que vengan a cuidar a su hija que estaba muriendo”, declaró Gandolfo.

“Después de darlo todo esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación, no solo eso si no que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma”, agregó. “¿Ahora después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, gran ayuda se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, sacan esto para intentar ensuciarnos? ¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco familia Lizzola – Lembo. A trabajar!”, concluyó.

Con información de Los Andes/TN