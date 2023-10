La secretaria de Energía pronosticó que habrá un ballotage entre Massa y Milei

Instantes antes de llegar a la ciudad, Flavia Royón, al frente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de Nación, conversó con LA BRÚJULA 24 en el marco de la visita donde buscará exponer la situación del hidrógeno como una oportunidad a futuro para generar fuentes de energía alternativas. Además, vaticinó que Sergio Massa y Javier Milei irán a segunda vuelta, para la cual ve mejor plantado al tigrense.

“Vamos a presentar la estrategia nacional para el desarrollo del hidrógeno. Bahía Blanca será uno de los nodos más relevantes. Hemos planteado una estrategia nacional porque reemplazará a los combustibles fósiles en las grandes industrias del acero y el aluminio. Argentina tiene ventajas para producir hidrógeno. Vamos a presentar a los distintos actores de la sociedad en qué consiste”, consideró Royón, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: “Por la tarde vamos a recorrer la industria petroquímica, el desarrolló de Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner son aspectos que van de la mano con esta potencialidad. El hidrógeno es una industria nueva, todo lo que es almacenaje y transporte está en sus primeras etapas”.

“Hay quienes lo ven como la continuidad en la movilidad, que venga un auto y lo cargue en lugar de la nafta. Otros creen que el hidrógeno se desarrollará en las industrias. Está el hidrógeno verde que surge de las energías renovables, también existe el rosa que se produce a partir de energía nuclear. Y el gris o azul que surgen como reforma de gas, el primero tiene la captura de carbono y el otro no”, diferenció el funcionario, en otro tramo de la entrevista radial.

En concreto, afirmó que “conceptualmente, lo que se busca es reemplazar los combustibles fósiles y hay pruebas en el mundo sobre la movilidad, pero el principal destino irá a descarbonizar las industrias. Aún estamos importando gas de Bolivia y algo de GNL porque la producción en Argentina estaba en declive, provenía de cuencas convencionales, Vaca Muerta empezó a dar sus primeros pasos y tuvo una curva de aprendizaje muy acelerada”.

“El gas natural no se puede almacenar o transportar, se necesitaba de un gasoducto para evacuar y aumentar la producción. Finalmente, Sergio Massa lo puso como prioridad de gestión, comenzó en septiembre y finalizó a mitad de año, cuando los plazos eran de 24 meses. Se están ahorrando divisas y gasto público que el Estado usaba para importar y para los subsidios energéticos”, sostuvo Royón, promediando su testimonio.

No obstante, destacó: “Ahora podremos encaminar a Argentina al autoabastecimiento. Cuando esté el segundo tramo avanzaremos a llevar el gas al norte del país, algo que va a ocurrir en 2024, donde el ahorro será de aproximadamente 6 mil millones de dólares. La balanza energética estará en equilibrio en el cierre de 2023 y positiva el año próximo. Optimizando Vaca Muerta podremos importar petróleo, por eso la importancia del gasoducto”.

“Creemos que el pilar fundamental para construir un país con desarrollo industrial es la infraestructura energética, lo hicimos no solo con gasoductos, también en materia de líneas de alta tensión con una obra que conecta a Bahía Blanca con Mar del Plata. Enviamos un proyecto de ley para impulsar el GNL en Argentina, algo que será muy importante para la ciudad. Si Dios quiere será discutida hoy en el Congreso, ojalá la política tenga estos puntos de encuentro, más allá de los debates electorales”, reflejó.

“No hay desabastecimiento”

Luego, se metió de lleno en uno de los temas de mayor actualidad: “A nivel estructural no hay desabastecimiento de combustible, estamos en récord de refinación de petróleo, es un 6% más que el año pasado. La importación es menos del 10% de lo que demanda el mercado, el canal mayorista tiene precios más altos porque el acuerdo que impulsó Massa era para el consumidor final. Hay un desplazamiento de la demanda, hay canales que presionan y cargan en YPF, rompiendo stock. En vistas a las elecciones se instala la especulación, por eso se busca el stockeo. No hay un desabastecimiento estructural, no hay que generar psicosis”.

“No hay faltantes, se está readecuando la logística y los cupos son para que las estaciones de servicio se puedan administrar. El fin de semana tuvimos un pico inusual de demanda en YPF por transportes que suelen cargar en sus centros de logística donde tienen su almacenaje. Otras marcas no están teniendo problemas de stock, lo de YPF tiene que ver con los precios relativos”, resumió Royón.

“Veo un escenario de ballotage”

Al epílogo, la secretaria de Energia analizó los comicios de dentro de 12 días: “En el debate, Massa fue el más claro con las propuestas, sin chicanas, es un candidato que conoce el interior del país, está preparado y en el área de energía no solo tiene un plan, sino que lo está demostrando con gestión. No confío en las encuestas, hay mucha incertidumbre porque las PASO sorprendieron, creo que puede ser un escenario de ballotage entre Milei y Massa y a este último lo veo más preparado”.

“Su rival descree del cambio climático y le dice a la gente que no renueven los plazos fijos, eso no le hace bien a los argentinos. Necesitamos un debate constructivo, un gobierno de unidad que tenga un plan a mediano plazo”, cerró.