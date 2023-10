Abel Pintos hizo autocrítica sobre su rol como jurado en Got Talent

Abel Pintos estuvo de invitado en Soñé que volaba, el programa de Migue Granados por streaming en OLGA, y allí reflexionó sobre su trabajo de jurado en Got Talent Argentina (Telefe).

El cantante, que los días 17 y 18 de noviembre realizará su show “Amores y Rarezas” en el estadio Vélez, analizó su tarea en el reality televisivo y sorprendió con una marcada autocrítica.

Abel contó que cuando aceptó participar en Got Talent Argentina se propuso “sentarme y hacer lo que hago en la sala de ensayo, acá”.

“O sea, no me quiero montar en una situación. Voy a hacer acá lo que hago en la sala de ensayo. Voy a hablar de la misma forma”, siguió el músico bahiense, que en el ciclo televisivo comparte el jurado junto a La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul Gani.

“Y hoy cuando lo miro… a veces digo ‘claro, no sé si lo supe contener o administrar todo lo que me hubiese gustado’. Porque la gente que está en la sala de ensayo conmigo a diario y convive conmigo a diario ya me conoce. Y muchas veces, por ejemplo, la seriedad o la cara de naipe, mucha veces se confunde con la soberbia o con lo agreta”, siguió Abel, con autocrítica.

Pero remarcó: “Yo no lo entiendo así. Yo soy así en mi vida”.

Entonces, Migue le consultó: “¿Sentís que quedaste así un poco en el programa?”.

“No, no sé si con los demás. Lo que a los demás les pasa les pasa a los demás. A veces yo me miro y digo… ‘capaz si sonreía un poquito estaba bien también'”, respondió Abel, dejando en claro que le resta importancia a cualquier crítica que pudo haber recibido en las redes sociales a raíz de su desempeñó como jurado del reality de talentos que conduce Lizy Tagliani, que ya tiene un plan diseñado de etapas rumbo a la final, que será antes de fin de año.

Fuente: LB24 / Clarín.