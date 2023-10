El Banco Central emitió más de 2,3 billones de pesos en septiembre

La Base Monetaria creció $206.300 millones en septiembre, lo que representa un 3% mensual, un 31% en lo que va del año y un 63% interanual. A la luz de los registros de aumentos de precios es prueba de una elocuente caída del nivel de monetización de la economía producto de la escalada inflacionaria, que refleja del insoslayable retroceso de la demanda de dinero. Sin embargo, ello no implica que el Banco Central (BCRA) no haya parado de emitir en todos estos meses y en particular en septiembre. Ocurre que, el ente monetario a cargo de Miguel Pesce, si bien convalidó una mera expansión de la Base de $206.300 millones, en realidad, emitió más de $2,3 billones.

¿Cuál fue el principal factor de expansión monetaria? Otra vez, y como viene ocurriendo en los últimos meses fue el canal de “Otros” factores, por donde, en general, se canalizan las intervenciones del BCRA en los mercados cambiarios y de bonos. El mes pasado, por “Otros” el BCRA emitió casi medio billón de pesos ($498.100 millones) producto de las intervenciones en el mercado de títulos públicos. En segundo término, fueron las compras netas de divisas al sector privado por las que se inyectaron $183.000 millones. Claro que también, el protagonista excluyente de los últimos doce meses, el pago de los intereses, explica gran parte de la emisión del mes con $1,651 billones. Vale señalar que esta emisión ya endógena, es propia del devenir del endemoniado stock de pasivos monetarios remunerados, que corre a una tasa de más del 100% anual, que cada mes explica un 20% del crecimiento de la Base. Un tema que ya se coló en el primer debate presidencial y que genera controversias entre los candidatos.

¿Cómo recogió el BCRA toda esta emisión? A través de sus dos principales herramientas, los Pases Pasivos y las Letras del BCRA (Leliq y Otras). Por la vía de la colocación de Pases a un día de plazo al 111% anual el BCRA captó $1,05 billones mientras que con las Leliq aspiró otros $704.600 millones. El mes pasado, el Tesoro fue un factor también contractivo por $368.300 millones debido al incremento de los depósitos en las cuentas del BCRA. De esta manera, en setiembre la Base sólo acusa un aumento de $206.300 millones.

El balance del 2023 por ahora arroja un aumento de la Base de $1,625 billones. Los principales factores de expansión son el pago de intereses con $9,292 billones, seguido por “Otros” con $2,732 billones. O sea, entre el pago de intereses y las intervenciones del BCRA se emitieron en total más de $12 billones, algo así como dos Bases Monetarias. También las compras netas de divisas al sector privado, producto principalmente de los programas de tipos de cambio diferenciales (dólar agro, etc.) fueron expansivas en $412.800 millones.

Por su parte, el Sector Público fue contractivo en $271.000 millones debido a la expansión vía ATN por $1,298 billones más $400.000 millones de Transferencias de utilidades que fueron compensadas por la absorción vía venta neta de divisas al BCRA por $1,605 billones y por un aumento de los depósitos en el BCRA de $364.600 millones. Por otro lado, entre Pases ($4.327 billones) y Leliq ($6,213 billones) el BCRA aspiró $10,540 billones. Con relación al stock de Pases y Leliq, al cierre de septiembre superó los $21,4 billones lo que representan casi un 15% del PBI. En tal sentido, no deja de llamar la atención el crecimiento relativo de los Pases que representan el 30% del total de pasivos monetarios remunerados, cuando un año atrás eran el 17%, algo que va de la mano de la mayor preferencia por la liquidez en medio de la escalada de las turbulencias cambiarias.

En cuanto a los agregados monetarios privados M2 y M3 se observa una caída en términos reales de casi 5% y cerca del 6% respectivamente. Dado que los analistas no prevén ninguna recuperación de la demanda de circulante ni de M2 se proyecta más presión sobre la faena esterilizadora del BCRA, mientras la elevada inflación continuará haciendo el trabajo sucio de licuar.

Fuente: LB24 / Ámbito.