Cómo fue la vuelta de Mirtha a la TV con Milei y Fátima como invitados

En una noche de sábado llena de expectativas, Mirtha Legrand regresó a la pantalla de la televisión argentina. Después de intensas negociaciones, la querida conductora volvió a su programa emblemático que ha estado en el aire durante 55 años.

Esta vez, la mesa estaba adornada con rosas rojas y rosadas, y tenía dos invitados muy especiales: la humorista Fátima Florez y el candidato presidencial Javier Milei. La audiencia no podía esperar para ver cómo se desenvolvería esta combinación inusual.

El programa comenzó con risas y complicidad cuando Fátima lanzó un beso a Javier Milei en un gesto cariñoso. Esta fue la primera vez que se mostraron juntos en público, y la audiencia estaba ansiosa por conocer más detalles de su relación.

“Estoy invicto en el matrimonio”, reveló Javier Milei cuando la conductora le preguntó si se había casado alguna vez. Luego, contaron cómo se pusieron de novios. “Nos escribimos por Instagram la primera vez”, reveló Fátima ante la mirada atenta de su pareja. “Después todo fluyó naturalmente”. Enseguida Chiqui disparó: “Vos estabas con algunos problemas con tu separación”. Y ella entre risas respondió pícara: “No estaba en el mejor de mis momentos. Bueno, a veces las parejas se desgastan y eso pasó”.



Mirtha también recordó cómo fue el encuentro inicial de la pareja en su programa del 22 de diciembre de 2022, mostrando imágenes de ese momento. Fue evidente el cariño y la conexión entre ellos, con manos entrelazadas por debajo de la mesa.

Más adelante, la pareja contó algunos detalles de su intimidad, como la canción “Flowers” de Miley Cyrus que es la favorita de ellos. “Para mí somos tal para cual, somos exóticos, ¿o no, Mirtha? Somos felices, nos hacemos bien el uno al otro. No convivimos pero pasamos muchas horas juntas dentro de lo posible”, destacó la imitadora mientras Mirtha asintió. “Sí, son exóticos ustedes”.

“¿Y vos la conocías a Fátima?”, le preguntó finalmente Mirtha a Javier. “Es una mujer brillante, es rápida, tiene un humor fabuloso. Le voy a contar una intimidad: cuando estamos juntos a veces recibimos llamados de teléfono para dar notas y por una cuestión de respeto nos vamos a otra parte de la casa a dar la nota. Y de repente aparece “Cristina”, aparece “Usted, Mirtha”, confesó con humor.

Finalmente, el político aclaró el hecho que ocurrió cuando fue a buscar a su pareja al Bailando 2023, y no se bajó del vehículo que estaba en el estacionamiento. “Yo estaba yendo a buscar a mi novia el día que Fátima estaba con Tinelli. No puedo estar invadiendo el espacio de ella, no corresponde. Lo saludé a Marcelo, no es que fui grosero”, se excusó Milei.

