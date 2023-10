Ataque de Hamás: murió un argentino en Israel por el asalto terrorista

El feroz asalto de Hamas contra Israel de este sábado dejó por lo menos 250 muertos en territorio israelí, entre los cuales hay un argentino, Rodolfo Fabián Skariszewski, confirmó el Gobierno en la tarde de este sábado.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Rodolfo Fabián Skariszewski, compatriota que residía en Moshav Ohad, Israel, y enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, informó la Embajada argentina en Israel.

El hermano del fallecido argentino de 56 años, Ricardo Skariszewski, contó que Rodolfo había salido en la mañana de este sábado a pasear con su perro y nunca volvió.

“Lo mataron por matarlo; simplemente por matar sin pensar, sin mirar, como a tanta gente inocente. Es terrible”, cuenta Skariszewski.

“Me cuesta decir que murió; éramos el uno para el otro. Yo su sombra y él la mía -continúa-. No puede decir que no está más. Lo estuve llamando desde la mañana y en un momento le dije a mi esposa ‘algo pasó’ porque él no es de no responder”. Al cuerpo lo encontró en la calle su hijo mayor que había llegado desde Tel Aviv al asentamiento.

Los Skariszewski se fueron con un año de diferencia de Río Cuarto a Israel; primero hace tres décadas, Rodolfo, y hace 29 años, Ricardo. La víctima estaba casada con una israelí y era padre de tres hijos, dos mujeres y un varón.

El argentino cuenta que como en la zona donde vivía su hermano los ataques solían ser más frecuentes que donde está él (en el centro del país), “antes, cuando mis sobrinos eran chicos, yo los hacía venir para acá, para que estuvieran más protegidos. Después, ya grandes, no querían dejar la casa”. Además, dice que en las conversaciones entre ellos, no hablaban de “miedo”. “Uno acá se acostumbra; se acostumbra a los ataques, a las armas. Pero lo de hoy fue impresionante. Fue una negligencia del Gobierno. Como dicen acá, los agarró ‘con los pantalones bajos’”, expresa.

Los hermanos Skariszewski son oriundos de Río Cuarto, en Córdoba, donde viven una prima hermana y un primo hermano, además de una tía en La Falda.

Fuente: La Nación