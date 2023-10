Martín Insaurralde tendría otra amante: la revelación de Jésica Cirio

Tras algunos días de silencio, Jésica Cirio habló por primera vez luego de que saliera a la luz la polémica relación de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, quien blanqueó un affaire con el político y provocó un verdadero escándalo. “Recién hablé con Jésica”, avisó Paula Varela, panelista de Socios del espectáculo (El Trece, a las 10.30). Y comenzó a contar en detalle lo charlado con la modelo. Primero, aclaró que “con respecto a La peña de Morfi”, ciclo del que trascendió que sería echada, ella desmintió la situación.

“Me dice que no, que por lo menos a ella no le dijeron absolutamente nada, que todo lo contrario, que todos sus compañeros se solidarizaron de alguna manera con ella, que recibió mensajes muy amorosos y que está todo tranquilo y que es mentira y que este domingo va a ir a hacer su trabajo normalmente”, afirmó la periodista.

Luego se refirió a la posibilidad de que la Justicia la investigue por enriquecimiento ilícito, una denuncia en la que quedó involucrada debido a su relación con Insaurralde, de quien se separó recientemente. “Dice que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, ella tiene todo en blanco, todos sus trabajos”, afirmó Varela.

Y agregó: “Dijo: ‘Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo’. Entonces le pregunté si no estaba asustada con que la investiguen. Me dijo que no, que para nada, que tiene todo su dinero de toda su vida de haber trabajado, que no tienen ningún problema, que tiene todo prolijo, todo en blanco”.

Entonces llegó la parte más polémica del testimonio de Cirio. Es que, según Varela, la modelo después le “tiró otro nombre”. “Se lo acaban de confirmar, es de otra amante de Martín”, afirmó la periodista, y precisó que se trataría de una mujer muy famosa.

Además, Cirio aseguró que la relación clandestina la “tuvo (Insaurralde) este último año”, cuando aún estaba en pareja con ella. “A ella (por Cirio) le asombra porque es muy conocida suya”, sumó la periodista, sin bajar el tono polémico.

Con información de Clarín