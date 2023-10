“No estaba al tanto del viaje”, dijo Kicillof tras la renuncia de Insaurralde

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este lunes que “no estaba al tanto” del viaje a Europa del exjefe de Gabinete Martín Insaurralde con la modelo Sofía Clerici y, además, consideró que el exintendente de Lomas de Zamora es quien debe dar las explicaciones del caso.

“No estaba al tanto, me enteré como todos por las redes (sociales); inmediatamente me puse en contacto, me puse a averiguar, porque estamos en época de elecciones, donde surgen cosas, hay fake news en las que ponen tu cara en una película, y corroboré” el episodio, explicó Kicillof en una entrevista con Telefé.

El gobernador ratificó que “eso había ocurrido, y después de unas charlas se resolvió: (Insaurralde) presentó la renuncia y se la acepté inmediatamente”.

“Para un caso de este tipo fue muy rotundo como respuesta, después hay derivaciones, explicaciones para dar pero lo tiene que hacer él” pues “ya no forma parte de mi gobierno”, aclaró Kicillof.

Al ser consultado sobre por qué no sabía de este hecho, el mandatario provincial sostuvo que el expresidente Mauricio “Macri espiaba a sus funcionarios, pero no es mi función en mi caso”.

Kicillof confirmó también que decidió “cesar la Jefatura de Gabinete” que ocupaba Insaurralde, pero “no por este caso en particular” sino porque “se creó en la época de (el exgobernador Daniel) Scioli y se superpone con funciones de diversos ministerios”.

En tanto, le atribuyó un cariz político al manejo del caso Insaurralde: “Como están preocupados de que a (la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia) Bullrich no le está yendo bien, como vimos en el debate, están buscando este tipo de cosas para darle una dimensión”.

Insaurralde, vale recordar, presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete bonaerense el sábado por la noche, después de que se conocieran fotografías suyas en un yate junto a la modelo Sofía Clerici en Marbella (España).

Si bien no se precisa la fecha del viaje, en los posteos de Clérici, que luego fueron borrados de su cuenta de Instagram, se pueden ver fotos junto al exintendente de Lomas de Zamora en un barco de lujo navegando por el Mediterráneo.

Desde el entorno de Insaurralde difundieron un comunicado en el que éste explicó: “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”.

Insaurralde había llegado al gabinete bonaerense después de las elecciones legislativas de 2021 y, hasta ese momento, fue intendente de Lomas de Zamora por 12 años.

