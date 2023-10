El nuevo mensaje de Sofía Clerici en sus redes: “No le debes nada a nadie”

Tras el escándalo que sacudió a la política nacional debido a la divulgación y amplia difusión de imágenes que mostraban al entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en un lujoso yate en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici, la protagonista de esta historia ha vuelto a hacerse presente en las redes sociales.

Luego de la renuncia de Insaurralde a su cargo provincial y a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora, solicitada por Sergio Massa, Clerici compartió un nuevo mensaje en Twitter e Instagram este lunes por la noche. En este mensaje, expresó: “No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, sé tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie”.

Este mensaje se suma a otros que ha compartido desde que el caso se volvió de gran relevancia en la agenda pública. Fue ella quien publicó inicialmente las fotos y videos polémicos junto a Insaurralde, que aunque eliminó rápidamente, se difundieron ampliamente.

Clerici blanqueó su relación con el político, y aunque la mayor parte de las críticas se centraron en Insaurralde debido a su función, ella también recibió cuestionamientos.

Ante la exposición y las críticas, Clerici tomó algunas medidas, como eliminar muchas de las imágenes que compartió en sus historias de Instagram. También intentó aclarar que el yate en el que se encontraban era propiedad de un amigo de su hermana, que vive en Marbella, y que los objetos de marcas de lujo que se mostraban en las imágenes eran compras personales.

En las últimas horas, su perfil de Instagram dejó de ser público. No obstante, este lunes realizó otro posteo relacionado con el caso, en el que señaló: “Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy joven y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona… no hay pruebas”.

Además, respondió a un mensaje privado de una seguidora que la apoyaba y destacaba la importancia de que una mujer pueda comprarse lo que desee, sin depender de alguien más.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con 2.2 millones de seguidores, ya no se encuentran las controvertidas imágenes con Insaurralde.

En un primer momento, Clerici explicó que había viajado sola a Marbella para visitar a su hermana que vive allí y que el yate pertenecía a un amigo de su hermana, quien se lo prestó para un día de navegación. También aclaró que los objetos de lujo que mostraba en sus redes sociales eran adquisiciones personales.

Por su parte, Insaurralde aún no ha hablado públicamente sobre el asunto, pero su equipo de prensa emitió un comunicado en el que anunciaba su renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia, con el objetivo de no afectar al espacio político en el proceso electoral. Ahora, debe enfrentar múltiples denuncias en su contra que han sido presentadas ante la Justicia para investigar sus movimientos financieros y los de su círculo cercano.

Con información de Infobae