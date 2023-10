Estos son los audios del VAR sobre las polémicas del Superclásico

El Superclásico es, desde sus orígenes, sinónimo de controversias: resulta difícil pensar en un Boca – River que termine sin polémica alguna. Y el duelo de este domingo por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional no fue la excepción.

Un gol anulado, faltas dudosas y otros reclamos fueron algunos de los elementos que le pusieron pimienta al partido. Ahora, menos de un día después de que la victoria del equipo de Martín Demichelis se convirtiera en un hecho, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los audios entre Andrés Merlos y el VAR en aquellos momentos que generaron dudas.

Cumplidos los 40 minutos de juego, River tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja gracias a un gol de Salomón Rondón que cuestionó todo Boca por una supuesta infracción previa, pero que el VAR ratificó.

El chequeo protocolar no detectó falta alguna dentro de la fase de ataque, también llamada APP, que se cancela en algunas situaciones específicas.

Por ejemplo, ante un despeje deliberado de balón por parte de un defensor. También ocurre cuando el movimiento de ataque hacia adelante termina y la pelota es jugada hacia atrás para dar comienzo a una nueva fase de ataque.

Ambas ocurrieron en la previa del grito del jugador venezolano. ¿Qué dijo el VAR al respecto? “Todos habilitados. Le pega en la pierna, no pega en ninguna mano… Gol confirmado del 25 porque rebota en Rondón y se iba hacia afuera”, le comunicaron a Andrés Merlos.

Boca salió al segundo tiempo con otra semblanza que le permitió soñar por unos minutos con el empate. De hecho, a los 27 minutos, todas las tribunas gritaron un gol de Edinson Cavani cuyo festejo fue efímero: el línea levantó la bandera y el marcador xeneize volvió a cero.

¿Qué sucedió? El equipo arbitral de campo vio un offside y anuló la acción de inmediato. Pero, ante el estallido de todo el banco local, el VAR debió intervenir: desde Ezeiza terminaron ratificando la decisión de la terna.

A partir de las imágenes, en la cabina repasaron la jugada trazando algunas líneas para definir si hubo posición prohibida o no. “Acá me toca la mano y acá me toca la mano”, sostuvo Héctor Paletta en referencia a los límites que dibujó.

Al comprobar que finalmente estuvo bien anulado, el juez se contactó con su colega que estaba en el campo de juego. “Confirmado el fuera de juego, Andrés”, aseguró.

