Realizan exitoso rescate de un lobo marino en cercanías a Villa del Mar

Un lobo marino fue rescatado en las últimas horas en el marco de un amplio operativo del que participaron un grupo de profesionales (un biólogo, un veterinario y un técnico en medio ambiente), sumado a la Fundación para la Recepción y Asistencia de Animales Marinos y el municipio de Coronel Rosales.

La Fraam publicó en sus redes sociales: “Fuimos notificados de la presencia (del animal) en proximidades del conocido Puente Negro. Se trata de un juvenil macho de la especie Otaria Flavescens, se encontraba bien, sin otro síntoma más que en proceso de recambio de su pelaje”.

“Es normal que durante la muda, permanezcan fuera del agua más de lo habitual, ya que pierden aislación térmica. Procedimos a sacarlo del lugar donde lo encontramos descansando, sobre vidrios rotos y basurales por todos lados”, resaltan los expertos en la publicación.

Por último aclaran que se lo sigue monitoreando, al tiempo que piden encarecidamente que “si lo ven, por el bienestar del animal u otro ejemplar que pudiera aparecer, no mojarlo, alejar perros, no darle de comer, no forzarlo a ingresar al mar”.