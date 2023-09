La escucha que condenó a uno de los policías cómplices de Suris

Juan Ignacio Suris, enterado de antemano que lo esperaban en Bahía para allanarle la casa y detenerlo, llamó en viaje a uno de sus policías “amigos” para pedirle que le reciba una denuncia o exposición civil. Esa escucha fue fundamental para la investigación que derivó en una condena para ese efectivo y otros dos integrantes de la Bonaerense, que este jueves fueron sentenciados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

José Luis Galarza, el policía que atendió ese llamado, fue condenado en el marco de un juicio abreviado por los delitos de asociación ilícita y violación de deberes de funcionarios públicos y vinculados con Suris. Junto con él fueron sentenciados tras un juicio abreviado –como coautores– a tres años de prisión de ejecución condicional y 10 de inhabilitación, Alberto Luis González y Rosamel Alberto Dodero. Las penas son en suspenso, por lo que ninguno de los tres irá a la cárcel.

Suris será juzgado en juicio oral junto con Ezequiel Ferrari Reynoso a fines de octubre. El resto de los miembros de la banda están fallecidos o bien acordaron juicios abreviados con penas de ejecución condicional.

Las escuchas oportunamente difundidas por LA BRÚJULA 24 dejaron en evidencia la complicidad de Suris con autoridades policiales para evitar que se haciera efectiva la orden de detención que pesaba en su contra.

El diálogo que permitió llegar a una condena

–José Luis Galarza: Hola

–Juan Ignacio Suris: Josecito

-JLG: ¿quién habla?

-JIS: tú amigo, no me nombres

-JLG: cómo andás amiguito, sí amiguito

-JIS: te hago una consulta, necesito un favor tuyo, a ver qué me aconsejás. Me llama gente amiga, yo estoy de viaje, estoy llegando…¿vos estás en la taquería…?

-JLG: no, en mi casa

-JIS: bueno, necesito que me hagas un favor. Me llama gente amiga diciéndome que estaban esperando que yo llegue a Bahía, donde hace quince días que no estoy, para -como no me pueden enganchar con nada- hacerme un allanamiento y reventarme y ponerme algo.

-JLG: no tengo conocimiento de nada de eso.

-JIS: no, no, ya sé que no tenés conocimiento de eso. Lo que me dijo mi abogado es que me vaya ya a la taquería para hacer una exposición civil.

-JLG: y, pero tenés que revelar tu fuente y…

-JIS: no, por razones de seguridad no tengo que hacerlo.

-JLG: no es exposición, tenés que hacer una denuncia penal, pero no una exposición civil.

-JIS: bueno, lo que sea. Me dijo Leo que una exposición civil sirve porque calculá que si estoy al tanto de la boludez que quieren hacer…sería muy pelotudo, entendés…

-JLG: sí, sí. Y sí. Yo haría una denuncia por las dudas, por supuesta comisión de…si te toman una denuncia te van a pedir que des a conocer, aunque sea en forma reservada, quién te dijo y entramos en eso. Tiene razón tu abogado. Si es lo que dice el gordo está bien, y lo otro no. Ni me enteré de eso. Vengo de un laburo, volví por unos días adonde estaba laburando antes pero…ahora vuelvo adonde estaba hace poco pero no importa. En definitiva negrito, hace eso que te dijo el gordo, está bien.

-JIS: escuchá: ¿vos dónde estás?

-JLG: en mi casa

-JIS: ¿y a qué hora vas para allá?

-JLG: Y yo recién acabo de llegar

-JIS: ¿y a qué hora vas para allá? Porque yo cuando entro quería pasar por ahí antes de entrar a Bahía.

-JLG: me sacaron de ahí y el lunes arranco donde estaba allá arriba, donde estaba hace poco.

-JIS: ¿quién me lo puede hacer allá arriba (Patagonia) ahora?

-JLG: yo llamo allá y digo que te tomen una exposición.

-JIS: ¿No me la podés tomar vos?

-JLG: El tema es que yo estoy medio en el aire, ese es el tema amigo, porque cambiaron de jefe y están viendo qué hacen conmigo. Estoy medio en el aire.

-JIS: ché, ¿y quién está en la uno (comisaría primera)?

-JLG: En la uno todavía no se hizo cargo un tal Luna, que viene de Mar del Plata, pero todavía no se hizo cargo así que está Cheppi, que es el segundo.

-JIS: ¿Cheppi quedó en la primera?

-JLG: sí, de segundo jefe.

-JIS: mirá…va a salir adelante (Cheppi) porque se está posicionando de a poco.