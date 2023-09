Fluminense igualó con Inter en un partidazo por la Libertadores

Fluminense igualó 2-2 con Inter de Porto Alegre, con goles de Hugo Mallo y Alan Patrick para los colorados y un doblete de Germán Cano para el Flu, en el Estadio Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Ambos equipos brasileños se sacaron chispas y no lograron romper la paridad para poner un pie en la final donde enfrentarán a Boca o Palmeiras.

Primeros minutos con dominio de Inter de Porto Alegre aunque Fluminense tuvo el primero con Keno, que tras una gran jugada personal no pudo ante Sergio Rochet. Al minuto, Fábio le tapó un potente tiro a Enner Valencia, que recibió solo dentro del área. Una mala salida de Renê en el equipo del Chacho permitió que Arias recupere el balón e inicie la jugada que abrió el marcador con un pase a Kennedy, quien luego asistió al argentino Germán Cano que definió de primera y puso el 1-0 a favor del Tricolor.

A pesar del gol, la primera mitad fue un ida y vuelta. Hubo un gol anulado por offside de Valencia y Rochet se volvió a lucir frente a Keno. El defensor del elenco local Samuel Xavier vio la segunda amarilla tras una fuerte entrada a Valencia y lo dejó con 10 jugadores. Antes del cierre de la primera etapa, el equipo colorado empató el juego. Hugo Mallo conectó un centro desde la izquierda y puso el 1-1. El VAR intervino y convalidó el tanto después de confirmar que el central no estaba en offside. Mucha paridad en el Maracaná.

En el complemento, de entrada Mercado puso de cabeza el 2-1 para el equipo de Porto Alegre. No obstante, el VAR invalidó el gol por una mano del ex River. El equipo de Fernando Diniz no pudo resguardar el resultado y la visita lo dio vuelta. Con paciencia, el conjunto de Coudet hizo circular la pelota y profundizó con Mauricio que habilitó a Alan Patrick y con fuerte disparo puso en ventaja a Inter. Marcelo intentó empatar el juego, pero su tiro tocó la red del lado que no suma. Un minuto después, desde un córner, Keno cabeceó y la bajó para que Germán Cano, otra vez de primera, firme su doblete e iguale el encuentro. Partidazo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Fluminense e Inter que se sacaron chispas, pero todo se definirá en el Beira-Rio en una semana.

Fuente: TyC Sports