“Lo más doloroso de la pobreza es que hay quienes creen que eso no puede cambiar”

Más allá de las estadísticas que muestran los niveles de pobreza hay una realidad que los número no alcanzan a describir y es lo que el pastor evangélico Néstor Golluscio describe como “la falta de empatía con el que tienen menos”.

Tras conocerse la cifra de pobreza e indigencia en Bahía Blanca, el líder religioso señaló en el programa Amo Viajar que es un número que se ve con “mucho dolor, porque nuestro país es un país rico, y lamentablemente por las injusticias, las ambiciones de hombres, de grupos que quizás hacen las cosas legalmente, pero de manera injusta, no hay empatía con el que tiene menos”.

Golluscio agregó que “lo más doloroso de la cifra de pobreza es que hay algunos que llegaron a la conclusión de que eso no puede cambiar y es por eso que nosotros desde el servicio que hacemos a muchos de esos miles, que no son un número, son seres humanos, tratamos de darles las herramientas para que salgan de la pobreza, de un estilo de vida que hacen que las generaciones no puedan progresar”.

“Como toda sociedad, sufrimos las consecuencias de las mezquindades a los más altos niveles, de todo el arco político hemos tenido ejemplos que no son los mejores: corrupción, negociados, sobornos, y eso baja y también hay muchos factores que tienen que ver con lo espiritual y moral”, dijo.

Golluscio presentará en la Feria Internacional del Libro de Bahía, su octavo libro, titulado “El sermón del monte”, que trata acerca del mensaje más famoso que dio Jesús y que “a través de él se puede identificar un estilo de vida contracultural, contra valores que hoy vivimos como la violencia, el individualismo, el capitalismo salvaje, y la idea fue poner ese mensaje en la lectura de la gente que sin ser religiosa pueda entenderlo.”