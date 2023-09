“El dinero que se llevaron los policías no corresponde al robo en Villarino”

Paula Ferreyra es la abogada del hombre que está acusado de haber robado el cuantioso a un productor de Villarino (víctima de una viuda negra) y que luego fue abordado por tres policías en su domicilio, los cuales le solicitaron que entregue la plata, lo que luego terminó siendo una “mejicaneada”.

“La Policía no hizo un pacto con Calandria, vino a su domicilio cuando él no se hallaba. Se llevaron documentación de manera ilegal y luego lo contactan para que no haga la denuncia sino lo iban a empapelar”, aseveró Ferreyra, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, sintetizó que “mi defendido radicó la denuncia y luego empezaron a aparecer cosas sobre su persona, con lo que se habían llevado. El dinero que le roba la Policía a Calandria no es producto de un robo en Pedro Luro, era plata destinada para comprar dos grúas para ponerlas a trabajar junto a un socio”.

“Esta persona declaró en Mar del Plata y acreditó que esa plata era producto de la venta de un buque. Calandria viajaba a San Antonio Oeste y estaba de paso por Bahía Blanca y tuvo contacto con otro hombre que está involucrado en la causa que tiene galpones y venta de autos, no con la viuda negra”.

“Los policías pueden haber llegado a la casa de Calandria por error o quizás porque sabían que tenía dinero en su domicilio. Se llevaron 90 mil dólares y está totalmente acreditado en la causa la preexistencia de ese dinero y se acompaña con fotos de los billetes. Calandria está preso por toda esta gente que vino a su casa, sacó fotos e incorporó todo al expediente”.

“El ayudante fiscal fue recusado y apartado de la causa. Mi cliente me asegura que no conocía a los policías previamente. En el escrito de la denuncia, Calandria manifiesta que estos policías le dicen que lo estaban investigando y le iban a allanar la casa, lo instaban a que no haga la denuncia y saque todo de su domicilio. Él se quedó en su casa, no se fue”.

“En el robo ocurrido en Pedro Luro hay cinco personas involucradas, la denuncia es por 80 mil dólares y dos o tres millones de pesos. Ese botín debería repartirse entre todos ellos con lo cual Calandria no podría tener los 90 mil dólares. El hecho fue el 24 de octubre y a Calandria lo fueron a ver el 8 de noviembre. El dinero no corresponde al robo ocurrido en Villarino”.