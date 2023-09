Con Messi en duda, Inter Miami va por la US Open Cup

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, que aún no está confirmado si jugará desde el arranque, se enfrentará este miércoles al Houston Dynamo en el DRV PNK Stadium por la final de la U.S. Open Cup.

El partido se jugará a partir de las 21:30 (hora argentina) y será transmitido por la señal deportiva TyC Sports, en televisión.

El equipo del Estado de Florida viene de tres partidos en diez días que, sin dudas, marcaron la injerencia de Lionel Messi en el equipo: el 16 de septiembre, sin el argentino, que estaba con la Selección, perdió 5-2 con el Atlanta United; el 20 le ganó 4-0 al Toronto FC con el rosarino siendo sustituido en la primera parte por lesión y, el pasado domingo, empató 1-1 con el Orlando City sin la presencia del astro por precaución.

Messi jugó 12 partidos en 48 días, y esa seguidilla le jugó en contra, ya que ante el equipo canadiense apareció una molestia persistente en la cicatriz de un viejo desgarro en el posterior derecho que es la que le está impidiendo moverse con normalidad.

A pesar de esta irregularidad sin “La Pulga”, el entrenador Gerardo Martino no quiere arriesgar al ex Paris Saint Germain y lo esperará hasta último momento para saber si puede ir de arranque en la final de la U.S. Open Cup.

Lo que es seguro es que el argentino estará entre los concentrados para dicho encuentro.

Probables formaciones

Inter Miami: Drake Callender; Noah Allen, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, DeAndre Yedlin; Robert Taylor, Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi o Leonardo Campana y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

Houston Dynamo: Steve Clark; Franco Escobar, Teenage Hadebe, Micael dos Santos Silva, Griffin Dorsey; Héctor Herrera, Caicedo Mosquera; Nelson Quiñones, Arthur y Adalberto Carrasquilla; Corey Baird. DT: Ben Olsen.

Fuente: Cadena 3