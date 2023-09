Optimismo por Messi: qué dicen los estudios tras la molestia

Lionel Messi encendió ayer las alarmas al tener que pedir el cambio a los 36 minutos del primer tiempo, en el partido en que Inter Miami terminó goleando por 4 a 0 a Toronto FC en el marco del duelo de la fecha 33 de la MLS.

En principio, según las primeras evaluaciones hay optimismo en que no exista lesión muscular y se trate de una nueva molestia en una vieja cicatriz en el posterior de la pierna derecha. De ser así, tiene chances de llegar a la final de la US Open Cup del próximo miércoles, desde las 21.30, como local de Houston Dynamo. Por el momento, sí es un hecho que el astro rosarino no jugará el domingo el clásico contra Orlando City, como visitante, por la fecha 34.

Finalmente, se confirmó que el astro rosarino no sufrió una lesión y se espera que pueda ser de la partida para el choque ante Houston Dynamo de la próxima semana y pueda soñar con estar presente para la Selección Argentina ante Paraguay y Perú.

En tanto, el Tata Gerardo Martino dio algo de tranquilidad ayer en la conferencia pos partido al referirse a la situación de la Pulga y de Jordi Alba, quien también fue reemplazado en la primera mitad. “Por lo que hablé con los dos, no se me antoja nada nuevo ni nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Hay que ir día a día, ver el informe del médico y lo que nos van diciendo ellos. Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene”, explicó.

Fuente: TyC Sports