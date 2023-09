Qué son los ataques de pánico y cómo pueden tratarse

Tomás Holder sufrió un ataque de pánico durante la gala de eliminación de Bailando 2023 y abandonó el estudio para ser asistido, un episodio que le puede pasar a cualquiera y es más común de lo que se piensa, según explicó el psicólogo Antonio Porcelli Piussi en Nunca es Tarde.

“Un ataque de pánico es un estado de muchísimo miedo, un miedo desesperante que es en general miedo o a morir o a volverse loco”, definió el experto y agregó que “la buena noticia es que los tratamientos cognitivos conductuales son muy efectivos para resolver estos problemas”.

Porcelli detalló que “la persona este experimenta distintos síntomas que les generan un estado de alarma de una percepción de perder el control, de que está ocurriendo algo que es realmente muy grave, que los lleva a desesperarse y, en general, los lleva a huir de la situación”.

El especialista dijo que las manifestaciones físicas suelen ser palpitaciones, la falta de aire, lo que produce miedo a tener un ataque cardíaco. También hay sensación de mareos.

Porcelli explicó que puede ocurrir que la persona entre en un círculo vicioso después de experimentar un ataque de pánico, porque queda en estado de alerta con el temor de que le vuelve a ocurrir, lo que puede ser un detonante de ansiedad para que este se produzca realmente.

El psicólogo agregó que hay “medicación para este tipo de cosas que es efectiva, pero que no resuelve en sí mismo el problema, porque la persona no deja nunca de tener miedo. Y justamente lo que la psicoterapia cognitivo conductual hace con este tipo de trastornos es que la persona aprenda a entender esta sintomatología, a no temerle, a no desesperarse, a tranquilizarse y entonces de esa manera terminan desapareciendo los ataques”.

“El asunto está en que la persona domine sus pensamientos para poder pensar en contra del miedo, en el sentido de decir: ‘Esto simplemente es ansiedad, no me va a pasar nada malo, simplemente me estoy sintiendo mal, esto no es grave, no es peligroso'”, detalló.