La maldad de Martín Salwe a Silvina Luna que se viralizó un año después y generó repudio

El último hombre con quien Silvina Luna entabló una relación más allá de la amistad fue Martín Salwe, encuentro que tuvo lugar en el programa “El Hotel de los Famosos” de eltrece, donde la química entre ambos fue instantánea. Sin embargo, este vínculo se empañó cuando se reveló un año después un desafortunado episodio relacionado con el locutor, apenas tres semanas después del trágico fallecimiento de la modelo.

El escándalo surgió cuando Martín Salwe, en colaboración con Emily Lucius, decidió jugar una broma de mal gusto al agregar sal al agua de la pava que Silvina Luna y algunos de sus compañeros utilizarían para preparar una bebida.

Esta acción provocó la indignación de los televidentes y de los usuarios de las redes sociales, especialmente debido a que Silvina padecía de hipertensión, lo que hacía peligrosa la ingesta de alimentos con un alto contenido de sal.

Ante la avalancha de críticas y reproches que recibió en las últimas horas, Salwe optó por realizar un breve comunicado en sus redes sociales para aclarar que su intención no fue lastimar a Silvina. En sus palabras, consideró: “En ese momento, ninguno de nosotros estaba al tanto de la situación de la sal, ni siquiera la producción. Si hubiéramos tenido conocimiento de ello, jamás habríamos llevado a cabo esa broma, y la producción nunca habría permitido su difusión. Fin. Este será mi último comentario sobre el tema”.

En una entrevista realizada el fin de semana en el programa “Estamos a Tiempo” de América, Martín Salwe recordó un gesto conmovedor que Silvina Luna tuvo hacia él después de concluir su breve pero apasionado romance en “El Hotel de los Famosos”. Salwe compartió: “Ella me ayudó con algo muy importante, algo que discutimos durante nuestra estancia en ‘El Hotel de los Famosos’. En nuestro día libre, cuando no había grabaciones, le confesé que me resultaba difícil expresar afecto hacia mi padre con palabras. Silvina, quien había experimentado la pérdida de ambos padres en su pasado, me aconsejó: ‘Aprovecha que los tienes vivos y que están a solo cinco cuadras de tu casa'”.

Además, Salwe reveló un gesto aún más conmovedor de parte de Silvina: “Ella tuvo un gesto increíblemente amable al enviarme un mensaje personal y, además, llamó a mi padre para compartir con él lo que yo le había confiado. Esto significó mucho para mí”.

Finalmente, Martín Salwe compartió sus impresiones sobre el breve período que compartió con Silvina Luna en “El Hotel de los Famosos”: “Aunque solo llegué a conocer una parte pequeña de su vida, compartimos momentos significativos en ‘El Hotel’, donde pasábamos muchas horas al día en diálogo constante debido a la falta de distracciones. Cada vez que Silvina hablaba sobre algo, siempre ofrecía valiosos consejos de vida”.

