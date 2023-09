La columna de la Ubfal: debutó en el Bailando la participante de 82 años y la desaprovecharon

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió las principales noticias del mundo de la farándula, en su tradicional columna dentro del programa “Hora Pico”.

“Nelly, la mujer de 82 años, debutó ayer en el Bailando y creo que no la supieron llevar. El problema fue el entorno. A ella la conocí en el debate, también estuve con su familia y es de origen turco. Si no tenés ese dato, ella hace lo que puede. Falló la preproducción. No la defiendo, pero fueron los jurados los que no tenían información y a los que les faltó humor. Lo mismo pasó con la pareja hot daba para mucho más. Zaira Nara va a reemplazar a Pampita que tiene cuatro fechas de vacaciones. Será divertido porque tendrá que puntuar a Kennys Palacios”.

😱 La votación del jurado para Nelly y Emiliano Pi Álvarez arrancó con un -1 de Ángel de Brito



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/8DSGBKmIUC — América TV (@AmericaTV) September 19, 2023

“Ayer habló Sandra Domínguez, de las primeras que se operó con Aníbal Lotocki y contó cosas que no se pueden creer, dio detalles de cómo Pamela Sosa estaba tan sometida a este hombre. Le puso el cuerpo a alguien que la estaba destruyendo, lo comparó con una especie de Síndrome de Estocolmo. Creo que en esto es importante lo de los medios porque les da espacio a estos hechos y los visibiliza”.

🔴 Sandra Domínguez denunció a Lotocki



🗨️ "Me callé por miedo a ser juzgada"



🗨️ "Pamela Sosa lo promocionaba y yo le creí"



🗨️ "Me operó en un departamento de Av. Córdoba"



🗨️ "Me dijo que me puso un 'gelcito'"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/bnDlEKcFNN — América TV (@AmericaTV) September 18, 2023

