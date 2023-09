Rocío Marengo reveló por qué se alejó de los medios y bajó su perfil

Luego de una seguidilla de realities en los que participó a lo largo de los últimos años, sobre todo en medio de la pandemia, pasando de Masterchef Celebrity a Showmatch, La Academia y El hotel de los famosos 2, la actriz y ex vedette Rocío Marengo decidió alejarse un tiempo de los medios.

Y si bien su ausencia en la pantalla y en las redes bien podía atribuírse a que estaba trabajando en Chile, como sucedió otras veces, o viajando por el mundo con su pareja Eduardo Fort, lo cierto es que su bajo perfil tiene que ver con una decisión personal.

Pero luego del hermetismo que mantuvo hasta ahora en lo que va del 2023 sorprendió la reacción de Rocío Marengo que eligió reaparecer en medio del escándalo mediático y judicial contra Aníbal Lotocki donde disparó directamente contra Pamela Sosa acusándola de cómplice del cirujano denunciado.

Poco después de que retomara su exposición y de convertirse en noticia por sus comentarios contra su colega, la rubia realizó un vivo en instagram donde interactuó con sus seguidores y fue en ese contexto que argumentó su ausencia de los programas de la televisión argentina.

“Tengo otras cosas. Prioricé la vida, lo que uno se lleva”, comenzó a contar la actriz en la sala virtual donde luego salió el tema de si iba a aceptar la invitación para participar de Poco Correctos, el programa de El Trece que conducen el Pollo Alvarez y el Chino Leunis.

“Por el momento no estoy yendo. Vieron que estoy hace un tiempo guardada. Ya volveré. Que se yo, no sé. Cada vez la estiro más. Fin de año, marzo, no sé. Pero por ahora no”, remarcó dando a entender que necesitó disminuir el nivel de exposición vaya a saber por qué.

Fuente: LB24 / Paparazzi.