Bullrich: “No podemos seguir rodeados de mafias”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tuvo un mano a mano con La Brújula 24 durante su visita a Bahía Blanca la tarde de este sábado, actividad en la que estuvo acompañada de Nidia Moriano, la candidata de su espacio para la intendencia.

“Yo me he comprometido con el cambio a fondo, que no voy a temblar con las cosas que hay que hacer en la Argentina porque no podemos seguir rodeados de mafias, de corporaciones que le hacen la vida difícil a la gente. No podemos seguir con corruptos. Y para eso el cambio necesita de alguien que tenga el temperamento que yo tengo”, aseguró en la entrevista que sostuvo con el periodista Emanuel Olaya.

Foto: Pablo Noir / La Brújula 24

Sobre las primeras decisiones que tomará de ganar la presidencia en las elecciones del próximo 22 de octubre, Bullrich dijo que escribió un libro llamado “Las primeras 24 horas”, para “mostrarle a la gente que en las primeras 24 horas, como cuando uno empieza a construir un edificio y tiene que sentar los cimientos, exponer cuáles son las bases para terminar con la inflación y entrar en la estabilidad económica y a partir de ahí en el crecimiento. Las leyes y las políticas que necesitamos para entrarle fuerte a la delincuencia; las cosas que tenemos que hacer para que el primero de marzo y por los próximos años y años la educación sea constante, no haya paros, haya calidad y los chicos realmente aprendan”.

En cuanto al escenario económico, la candidata de Juntos por el Cambio resumió en tres decisiones cómo combatir la inflación: “Lo primero es que el Banco Central, en su nueva carta orgánica, no pueda imprimir y no pueda nunca más poner un cepo. El segundo es el bimonetarismo, que nos va a permitir que la gente pueda hacer transacciones en pesos o en dólares”.

Bullrich señaló que para llegar allí “hay que cambiar algunas leyes y el Código Civil y Comercial y una vez que tengamos eso, todas las transacciones se van a poder hacer en cualquiera de las dos monedas. Y eso nos saca el cepo y permite que la Argentina tenga una economía mucho más eficiente”.

Foto: Pablo Noir / La Brújula 24

“En tercer lugar, hacer un pacto fiscal federal para ordenar el gasto. Eso se aceptó (en el gobierno de Mauricio Macri), se votó, se puso en marcha, pero después vino de nuevo el populismo y lo sacó. Y como siempre, gasta y gasta, y genera inflación, como ahora está haciendo Massa”, señaló.

La candidata atribuyó la alta tasa de pobreza a los gastos del estado y aseguró que “hay pobreza porque el Estado se chupa todo”. Para evitar eso, aseguró que cuentan con “un programa que vamos a presentar en su momento, porque queremos saber cuánto es el déficit, que va a ser muy importante y vas a ver cuántos gastos estúpidos tiene la Argentina que te llegan a bajar el déficit”.

Foto: Pablo Noir / La Brújula 24

En cuanto a la educación, Bullrich enfatizó la importancia de formar docentes de alta calidad desde la secundaria: “El docente tiene que estar bien formado ya desde la secundaria”. Propuso un examen de ingreso y cursos de nivelación para los futuros docentes.

Sobre el tema de la inseguridad y la droga, Bullrich subrayó la necesidad de tener la determinación para abordar el problema: “Casi todos los hechos de inseguridad están relacionados con la droga. Hay que tener lo que hay que tener”.

Foto: @TomasDellElce

Acto en el Monumento a Malvinas

Bullrich incluyó a Bahía Blanca en sus actos de campaña que consisten en una recorrida por ruta, parando en varios lugares. En la ciudad estuvo acompañada por la candidata a intendente de su espacio Nidia Moirano.

La candidata realizó un acto en el Monumento a Malvinas, donde también participaron el intendente Héctor Gay y otros referentes de Juntos en la ciudad.

Bullrich fue recibida por un grupo de personas que se reunieron para escucharla y tras el evento continuó su agenda con varias reuniones en las cercanías del Parque de Mayo.

Foto: @TomasDellElce

“Vamos a hacer una economía ordenada. Lo primero que vamos a hacer es atacar las raíces de la inflación que nos mata todos los días, nos deja sin sueldo, sin esperanzas. Sabemos cómo hacerlo, tenemos el equipo que sabe cómo revolver el problema”, dijo en su discurso.